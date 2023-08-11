Состоялся анонс Titan Quest 2 для ПК, Xbox Series X/S и PS5

В рамках летней выставки THQ Nordic анонсировала Titan Quest 2 для ПК, Xbox Series X/S и PS5 - продолжение ролевой игры, ставшей культовой среди поклонников и дошедшей практически до наших дней. Анонс сопровождался трейлером и несколькими скриншотами, а также первыми подробностями.
Анонсирующий трейлер представляет собой длинный CG-ролик, демонстрирующий сюжетной затравкой и знакомящий с некоторыми темами игры.
Судя по тому, что нам удалось узнать, действие Titan Quest 2, как и первой главы, явно происходит в мире классической мифологии. Игрок вновь перенесется в Древнюю Грецию, где ему придется столкнуться с многочисленными мифологическими монстрами, управляемыми богиней мести Немезидой.
Сюжет, лежащий в основе действия, касается именно ее. Немезида полностью потеряла контроль над собой, портит нити судьбы и карает всех, кто ей противостоит. Угадайте, кто должен ее остановить?
Из основных особенностей Titan Quest 2 можно отметить очень гибкую систему создания персонажа, позволяющую создать собственного героя, объединив две профессии, возможность модернизации всех видов оружия, причем даже обычное можно будет улучшить до легендарного уровня, а также возможность создания фракций противников и объединения их навыков в бою.
Прекрасно))
Это мощно! Жду с нетерпением. Первую с дополнениями прошёл несколько раз.
Для полного счастья не хватает еще, чтобы Сакред перезапустили.
Желательно чтоб люди, делавшие третью часть не присутствовали
Это шикарно!
Вот это поворот
В первой части очень прекрасная атмосфера солнечной Греции была, очень уютная и ламповая. Отчасти вспомнил про неё когда в атсасина про Грецию играл. Воощем буду надеяться на годноту.
"Боги больше не помогут тебе!!!"
Кто разраб? А ну да он другой. Печально.
Совсем как-то внезапно)
Когда?
"Хорошие новости народ" (с).
В середине нулевых мне сеттинг Древней Греции, Египта и так далее норм заходил, поэтому и первый Титан Квест тогда сильно понравился. Сейчас ко всей этой теме уже отношусь прохладно и сама игра как-то разонравилась чтоли, хотя другие АРПГ того времени до сих пор играю с удовольствием.
Вторую часть Титан Квеста как я понял будут делать разработчики Spellforce 3. Посмотрим получится ли у них что-то годное.
к этому всё шло
посмотрим первая ничего, но много времени с релиза прошло
вот это реально топчик - неожиданно , интересно какая дата релиза
А что там делать в Древней Греции после первой части TQ? Я ожидал от TQ2 другую вселенную, как было с серией God of War, из Древней Греции в Скандинавию. Если бы это ремейк TQ, то я бы не стал возмущаться.
Вот вышел Д4, а я все больше жду ПоЕ2 и, теперь, Титан Квест 2.
Прелестно
ого
Это мы ждём
это мы ждём
Музыка как из Ведьмака!
Нет (((( Не "портите" игру (((
Круто, хоть и не любитель изометрии, но иногда аргп играю. А можно будет там пинаться с криком "This is Sparta"?
Помню, в первой части была достаточно интересная система классов.
убийца диабло 4 новый
Там нечего убивать, оно само уже почти сдохло
Шикарно !
Ждал анонса продолжения Дарксайдерс, но так тоже можно.
сейчас скидка в стиме на 1 часть)
посл. их dlc для 1 части утопало в минусах.
Ну и чем они удивят чего не было ещё в игровой индустрии?..