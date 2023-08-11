Состоялся анонс Titan Quest 2 для ПК, Xbox Series X/S и PS5

Продолжение нашумевшей экшен-RPG Titan Quest. Данная серия игр основана на греческой мифологии и позволяет игрокам встретиться с героями мифов и сразиться со злобными чудовищами, которых сражали Тесей, Геракл и другие известные персонажи античных сказаний.

Действие второй части стартует с того, что Немезида, богиня возмездия, потеряла рассудок. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, которое проведет по великолепным пляжам, и по исполненным покоя греческим храмам, и по таким местам, где не ступала нога смертного, включая таинственную обитель самих мойр.

Оригинальная игра предлагала несколько переосмысленный геймплей, типичный для экшен-RPG тех лет, с интересным древом прокачки. Скорее всего, вторая часть поддержит традицию, привнеся изменения в жанр.