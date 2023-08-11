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Titan Quest 2 2024 г.
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Состоялся анонс Titan Quest 2 для ПК, Xbox Series X/S и PS5

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butcher69
Новости

В рамках летней выставки THQ Nordic анонсировала Titan Quest 2 для ПК, Xbox Series X/S и PS5 - продолжение ролевой игры, ставшей культовой среди поклонников и дошедшей практически до наших дней. Анонс сопровождался трейлером и несколькими скриншотами, а также первыми подробностями.

Анонсирующий трейлер представляет собой длинный CG-ролик, демонстрирующий сюжетной затравкой и знакомящий с некоторыми темами игры.

Судя по тому, что нам удалось узнать, действие Titan Quest 2, как и первой главы, явно происходит в мире классической мифологии. Игрок вновь перенесется в Древнюю Грецию, где ему придется столкнуться с многочисленными мифологическими монстрами, управляемыми богиней мести Немезидой.

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Сюжет, лежащий в основе действия, касается именно ее. Немезида полностью потеряла контроль над собой, портит нити судьбы и карает всех, кто ей противостоит. Угадайте, кто должен ее остановить?

Из основных особенностей Titan Quest 2 можно отметить очень гибкую систему создания персонажа, позволяющую создать собственного героя, объединив две профессии, возможность модернизации всех видов оружия, причем даже обычное можно будет улучшить до легендарного уровня, а также возможность создания фракций противников и объединения их навыков в бою.

101
29
Titan Quest 2
2024 г.
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Strannik110

Прекрасно))

18
Alex Safonov

Это мощно! Жду с нетерпением. Первую с дополнениями прошёл несколько раз.

14
Shеpard

Для полного счастья не хватает еще, чтобы Сакред перезапустили.

10
ZoomLion

Желательно чтоб люди, делавшие третью часть не присутствовали

1
Observia

Это шикарно!

6
Mad_cloud

Вот это поворот

5
Protocol10

В первой части очень прекрасная атмосфера солнечной Греции была, очень уютная и ламповая. Отчасти вспомнил про неё когда в атсасина про Грецию играл. Воощем буду надеяться на годноту.

5
denfediuk28

"Боги больше не помогут тебе!!!"

4
hpi

Кто разраб? А ну да он другой. Печально.

2
Бенедикт Вольфрамович

Совсем как-то внезапно)

1
QD19

Когда?

1
Tank5553

"Хорошие новости народ" (с).

1
SR388

В середине нулевых мне сеттинг Древней Греции, Египта и так далее норм заходил, поэтому и первый Титан Квест тогда сильно понравился. Сейчас ко всей этой теме уже отношусь прохладно и сама игра как-то разонравилась чтоли, хотя другие АРПГ того времени до сих пор играю с удовольствием.

Вторую часть Титан Квеста как я понял будут делать разработчики Spellforce 3. Посмотрим получится ли у них что-то годное.

0
DEMON624

к этому всё шло
посмотрим первая ничего, но много времени с релиза прошло

0
gliga142

вот это реально топчик - неожиданно , интересно какая дата релиза

0
Xstranger
Игрок вновь перенесется в Древнюю Грецию, где ему придется столкнуться с многочисленными мифологическими монстрами, управляемыми богиней мести Немезидой.

А что там делать в Древней Греции после первой части TQ? Я ожидал от TQ2 другую вселенную, как было с серией God of War, из Древней Греции в Скандинавию. Если бы это ремейк TQ, то я бы не стал возмущаться.

0
Solstice

Вот вышел Д4, а я все больше жду ПоЕ2 и, теперь, Титан Квест 2.

0
Augustus Pablo

Прелестно

0
evil_capcha

ого

-1
Ansaphone

Это мы ждём

-1
Лунамария

это мы ждём

-1
Omnia Smirnow

Музыка как из Ведьмака!

-1
X_ray_83

Нет (((( Не "портите" игру (((

-1
AndralStormborn

Круто, хоть и не любитель изометрии, но иногда аргп играю. А можно будет там пинаться с криком "This is Sparta"?

Помню, в первой части была достаточно интересная система классов.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

убийца диабло 4 новый

-2
Сережаа

Там нечего убивать, оно само уже почти сдохло

13
SHTOPOR93

Шикарно !

-2
maximus388

Ждал анонса продолжения Дарксайдерс, но так тоже можно.

-2
bohdan2015

сейчас скидка в стиме на 1 часть)

посл. их dlc для 1 части утопало в минусах.

Ну и чем они удивят чего не было ещё в игровой индустрии?..

-3