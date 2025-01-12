В сеть слили сборку для разработчиков Titan Quest 2

Как стало известно, в сети оказалась сборка для разработчиков Titan Quest 2, датированная 8 ноября 2024 года и называемая создателями Beta 3.1. Опробовавшие её пользователи в целом сообщают об отсутствии каких-либо проблем с игрой, хотя у некоторых наблюдается падение частоты кадров, что совсем не удивительно для версии не предназначенной для релиза. Каким образом сборка оказалась в сети остаётся загадкой.

Titan Quest 2 — экшен-RPG с открытым миром, в котором мы наблюдаем за действием сверху вниз. Игра переносит нас в путешествие по вселенной, вдохновленной античностью. Немезида, Богиня Возмездия, вышла из-под контроля. Она портит Нити Судьбы и обрекает всех, кто противостоит ей, на вечное наказание, включая вас. Возьмите свое оружие, сражайтесь вместе с богами и измените саму судьбу, чтобы остановить Немезиду, освободить тех, кого она наказала, и соткать свою собственную эпическую историю.