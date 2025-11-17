В Titan Quest 2 добавят новое мастерство - кузница

Grimlore Games и THQ Nordic анонсировали новое мастерство под названием «Кузница» для Titan Quest 2, вдохновлённое Гефестом, богом огня и кузнечного дела.

Кузница — это мастерство, использующее божественную силу для усиления оружия и доспехов, а также для боя с использованием размещаемых механических ловушек. Оно включает в себя уникальную систему ресурсов, различные активные и пассивные способности, обеспечивающие высокую прочность и отражаемый урон. Вместе с анонсом было выпущено несколько коротких геймплейных видеороликов, демонстрирующих работу таких способностей, как «Ловушка-клинок» (турель ближнего боя с вращающимися лезвиями), «Цепи» (притягивающая врагов цепями) и «Броненосец» (значительно усиливающий оборонительную мощь).

На данный момент неизвестно, когда будет реализовано мастерство Кузница, но в ближайшие недели будут опубликованы новые подробности и видео игрового процесса. Реализация этого долгожданного нового мастерства вызывает большой интерес.