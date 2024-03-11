Оригинальной Titanfall исполняется 10 лет

Ровно 10 лет назад в этот день вышла самая первая игра Titanfall для ПК и Xbox One, с которой Respawn Entertainment представила себя, и с тех пор создала великолепное продолжение и очень популярную королевскую битву. К сожалению, оригинальная игра тем временем исчезла из цифровых магазинов, поэтому найти ее сейчас довольно сложно, но тем не менее ясно, что мы можем говорить об одном из самых важных шутеров от первого лица предыдущего десятилетия.

Хотя бы потому, что одним из важных этапов на пути к ее рождению стало то, что в марте 2010 года Activision выгнала двух основателей Infinity Ward, Джейсона Уэста и Винса Зампеллу, после выхода оригинальной Modern Warfare 2. Увольнения были теоретически необходимы из-за нарушения контракта и неподчинения, но без дела оба разработчика оставались недолго, в том же году они создали Respawn, и проблем с тем, кем пополнить новую команду, не возникло.

В Infinity Ward начался настоящий исход, многие сотрудники студии последовали за Уэстом и Зампеллой, благодаря чему они смогли начать работать с разработчиками, которые ранее добились успеха серии Call of Duty. Разумеется, на этом история не закончилась, ведь уволенные подали в суд на Activision за невыплату гонораров, в ответ на что издатель также подал против них иск и даже заклеймил их откровенными корыстными интриганами. Позже в судебную тяжбу был вовлечен и новый партнер Respawn, EA, поскольку Activision обвинила издателя в сотрудничестве с дуэтом с целью уничтожить Infinity Ward.

К 2012 году, к счастью, эти темы были закрыты, и после соглашений обе стороны смогли продолжить свой путь. В случае с Respawn это привело к появлению Titanfall 2014 года, которая уже получила потрясающее количество наград, когда была анонсирована на E3.