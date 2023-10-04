Фанаты на грани отчаяния из-за намеков Respawn: "Это либо божественный троллинг, либо Titanfall 3" ©

Фанаты Titanfall все больше и больше впадают в отчаяние после недавних внутриигровых тизеров, доходя до того, что теперь они роются в каталоге Red Hot Chili Peppers в поисках подсказок о потенциальной третьей части полюбившейся серии.

За последние пару месяцев Titanfall 2 получила ряд обновлений, устраняющих давние проблемы с серверами и ошибки в старых уровнях. Компания Respawn разработала игру Apex Legends, которая технически также происходит во вселенной Titanfall, и в недавних патчах появились ссылки на даты выхода игр Titanfall. Несмотря на отсутствие официальных сообщений о каких-либо крупных анонсах серии, эти тизеры наводят поклонников на множество догадок.

Судя по таким сообщениям на Reddit, как это, озаглавленное "НОВЫЙ РЕЖИМ — ЭТО ОТСЫЛКА К 3-Й ПЕСНЕ АЛЬБОМА RED HOT CHILI PEPPERS, Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ ЭТО ТЕРПЕТЬ", эти домыслы начинают быстро выходить из-под контроля.

Так, среди последних обновлений Titanfall 2 - регулярное обновление игровых списков. Последним из них стал режим Otherside ("Другая сторона"). Как отмечается в сообщении на Reddit, Otherside - это название песни группы Red Hot Chili Peppers, фактически третьей песни, выпущенной в качестве сингла с седьмого студийного альбома группы Californication. Да, "третья", как в "Titanfall 3", а до седьмой годовщины выхода Titanfall 2 осталось всего несколько недель.

Комментарии в этой теме довольно разнообразны, но их тон лучше всего выражает вот это сообщение от Elite-Soul, который говорит, что "на данный момент это либо троллинг на уровне бога, либо признание". Есть также Mr_M0rte, который просто повторяет "TITANFALL 3 реален" снова и снова. Многие игроки, рассуждая о Titanfall 3, нелицеприятно отзываются о собственном психическом здоровье, а все сообщество Titanfall превратилось, по сути, в мемы о все более нелепых спекуляциях на тему триквела.

Что касается The Otherside, то этот режим присутствует в игре уже несколько лет, просто сейчас он наконец-то вернулся в ротацию плейлиста. А песня Otherside вообще-то является четвертой песней Californication - она была лишь третьим синглом, выпущенным с альбома.