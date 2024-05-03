Градостроительный симулятор Tlatoani можно опробовать бесплатно в Steam

Если после недавно вышедшей Manor Lords вам все еще не хватает градостроительных симуляторов, то в Steam есть еще одна новинка. Tlatoani недавно дебютировала в Steam в бесплатной альфа-версии. В игре мы берем на себя роль правителя ацтеков, задача которого - превратить небольшое поселение в крупный мегаполис.

На первый взгляд, игра может напоминать Pharaoh или Caesar 3, но сами разработчики относят ее скорее к Banished или Children of the Nile. Все жители обладают собственным искусственным интеллектом, поэтому подстраиваются под спрос, а развитие здесь происходит быстрее, чем в аналогичных постановках. Сложности, с другой стороны, возникают из-за ограниченного пространства, механики симметрии, правильного расположения зданий и т.д.

Наша конечная цель - совместить чувство близости и личной связи, которое вы получаете от "деревенского градостроителя", с ощущением величия и масштаба, которое вы видите в исторической градостроительной игре, и добавить в конце легкую симуляцию дворянской политики из Crusader Kings, хотя до этого еще очень далеко.

На данный момент альфа-версия включает в себя шесть миссий - три обучающих и три основных. Помимо них, есть генератор случайных карт и так называемый режим "Бог", в котором, я полагаю, мы можем строить без каких-либо ограничений. Веселья добавляют различные катастрофы, такие как пожары или наводнения, цикл дня и ночи, а также ранняя версия военной системы - все это показано в 2D-графике, нарисованной вручную.