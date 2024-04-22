По слухам, в ремейке Splinter Cell будет использоваться продвинутая реализация трассировки лучей

Согласно некоторым слухам, циркулирующим сегодня в Интернете, долгожданный ремейк Splinter Cell может содержать одну из лучших на сегодняшний день реализаций трассировки лучей.

Выступая на X/Twitter, известный инсайдер и майнер данных Visceral рассказал, что предстоящий ремейк будет обладать уникальными функциями, такими как способность врагов обнаруживать игрока на основе отражений с трассировкой лучей и звука с трассировкой лучей.

Могу подтвердить, что в Ubisoft находится в разработке Splinter Cell Remake. У неё будет несколько довольно интересных функций, например, враги смогут обнаружить вас на основе отражений с трассировкой лучей, звука с трассировкой лучей и т. д.

Если этот слух окажется правдой, ремейк Splinter Cell может значительно поднять планку для стелс-игр, которые, честно говоря, не сильно изменились за последние несколько лет. На данный момент мы очень мало знаем об игре, которая создается на движке Snowdrop Engine от Massive Entertainment, за исключением того факта, что это будет линейный опыт, очень похожий на оригинал, поэтому в запасе может быть много других сюрпризов, даже если сегодняшние слухи в конце концов окажутся ложными.

Ремейк Splinter Cell в настоящее время находится в разработке для неизвестных платформ, и его дата выхода пока не подтверждена. Дополнительная информация о проекте может появиться через два месяца во время Ubisoft Forward в этом году.