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Tom Clancy's Splinter Cell 12.11.2002
8.9 778 оценок

Похоже, что новые вакансии в Ubisoft указывают на активизацию работы над ремейком Splinter Cell

Gruz_
Новости

Когда стало известно о создании Splinter Cell Remake, многие фанаты не могли поверить в это. Ведь долгое время казалось, что герой Сэма Фишера так и останется для Ubisoft ностальгическим персонажем в других играх.

Хочется надеяться, что ремейк сможет оживить серию и привести к появлению новых частей, однако для этого его нужно сначала сделать, и похоже, что Ubisoft Toronto, ведущая студия по разработке ремейка, уже активизировала разработку, разместив на сайте ряд объявлений о вакансиях.

Только в студии Ubisoft Toronto для работы над Splinter Cell Remake открыто 12 вакансий, включая аниматора игрового процесса, дизайнера повествования, художника по текстурам, технического директора по арту и других.

Возможно, это свидетельствует о том, что после релиза Assassin's Creed Mirage ремейку Splinter Cell будет уделяться больше внимания со стороны Ubisoft, но вместе с тем это говорит и о том, в ближайшее время нам следует ожидать даты релиза.

Впрочем, неважно, сколько времени это займет, главное, чтобы игра действительно вышла и не попала в "чистилище" в которое попали Skull & Bones или Beyond Good & Evil 2.

Также было бы неплохо, если бы это был отличный ремейк.

55
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
askazanov

Было бы круто!!! В своё время очень крутая игра была!!!

17
Dmitry_Quant

я бы с радостью прошел ремейк, в свое время прям кайфовал с этой серии

8
Nightcall2016

и сейчас кайфую)

1
Wing42

Поскольку это Йобасофт, то ничего дельного из этого не получится.

4
Просто Коте

И страшно и интересно

2
KANSERVATOR

Лучше бы бейонд гуд ивел доделали...

1
Dmitry_Quant

кому такой кал нужен сейчас?) тебе?))

0
KANSERVATOR Dmitry_Quant

2 часть всм

0
Death to the Nazis

Одна из первых моих игр на ПК, ностальжи

1
saa0891

Они с Принцем Персии обосрались какой там ещё Splinter Cell,не смешите мои тапки,Юбики уже давно ни чего нормального сделать не могут.

0
KYIV_AFU

Какой в жо..у ремейк... Зачем блин. Есть четкая серия, завершите ее уже логично и дайте Старине Сему спочить.. Ну вот что в головах у этих людей. Когда сделайте финиш и все. Нет, они выпустить планируют ремейк первой части. Разбили сердце с Ассассинс Крид, теперь за Старину Сеню взялись.

0
Executor666

Недолго же им осталось...

0
Dmitry_Quant

в каком плане?

0
Executor666 Dmitry_Quant

В плане существования.
1) с новым ассассином они предсказуемо обосрались;
2) с ремейком Принца - тоже;
3) с новой недочастью Принца в жанре платформера с ГГ негром - тоже;
4) Черепа и Кости - в шатком состоянии, скорее всего тоже провал или отмена;
5) BG&E 2 - туда же;
6) вся линейка Assassins Creed Infinity вообще может загнуться на половине;
7) новый The Crew никто не оценил;
8) отменили несколько неназванных проектов;
9) прошла череда увольнений и некоторое снижение стоимости акций, убытки;
10) серия Far Cry с каждой "новой" частью продается заметно хуже;
11) все их последние игры оценены, что критиками, что игроками, как "средняки под пиво", как B-Movie от мира игр

0
Dmitry_Quant Executor666

не воспринимай буквально своих ютуберов которые тебе затирают что юбисофту конец, это компания с миллиардами в запасе, что бесесда, что юбисофт, могут еще лет 100 делать игры и не париться, где-то стреляет, где-то слабо, это просто бизнес, новый ассасин более чем отлично залетел, лично поиграл и очень понравилось кстати, а вальгалла вообще принесла миллиарды выручки став номер 2 за всю историю юбиков по продажам. Даже если каким-то чудом они решать закончить свое существование, их просто выкупят майки и будут продолжать делать игры по франшизам и ничего считай не изменится, возможно даже еще лучше все станет. Так что поверь друг, даже дети твоих детей, поиграют в нового ассасина)

0
B4jiRU

Я прошёл только 2 части этой игры, и было бы интересно пройти ремейк, так как те части игры которые я играл, мне очень понравились... Я до сих пор перепрохожу blacklist

0
CT3H
-3
Гремлин666

Новое просто боятся выпускать, чтоб не улететь в минусы-трусы . Вот на ремейках классики прорываются!!!!!!!!!!!!

-6
Сергей Качмарский

А что по сплинтер селлу можно нового сделать? Фишер уже старый, везде где только можно побывал. Делать спин офф с левым персонажем или продолжение с наследником фишера? бред, это никому не нужно. А если облагородят и без того хорошие игры, кому хуже станет? Я обожаю первые части сц, но сейчас в них много глупых недочетов, которые можно поправить

4
saa0891 Сергей Качмарский
Фишер уже старый, везде где только можно побывал. Делать спин офф с левым персонажем или продолжение с наследником фишера? бред,

Бред это придумывать такие ограничения тем более в игре,ни чего не мешает взять любой временной отрезок между какими то частями,да и ввести нового ГГ тоже вполне вариант, если бы Юбики планировали по этой серии какую то перспективу,другое дело что Юбисофт уже давно не способны сделать годную игру.

1
Sneaky Pete Сергей Качмарский

мож про сына фишера какого нибудь сделают

0
V_Rus_Dub Sneaky Pete

у него дочка. Сара.

0
Sneaky Pete V_Rus_Dub

Тем более. Это еще лучше. сделают про сильную и независимую женщину

0