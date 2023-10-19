Похоже, что новые вакансии в Ubisoft указывают на активизацию работы над ремейком Splinter Cell

Когда стало известно о создании Splinter Cell Remake, многие фанаты не могли поверить в это. Ведь долгое время казалось, что герой Сэма Фишера так и останется для Ubisoft ностальгическим персонажем в других играх.
Хочется надеяться, что ремейк сможет оживить серию и привести к появлению новых частей, однако для этого его нужно сначала сделать, и похоже, что Ubisoft Toronto, ведущая студия по разработке ремейка, уже активизировала разработку, разместив на сайте ряд объявлений о вакансиях.
Только в студии Ubisoft Toronto для работы над Splinter Cell Remake открыто 12 вакансий, включая аниматора игрового процесса, дизайнера повествования, художника по текстурам, технического директора по арту и других.
Возможно, это свидетельствует о том, что после релиза Assassin's Creed Mirage ремейку Splinter Cell будет уделяться больше внимания со стороны Ubisoft, но вместе с тем это говорит и о том, в ближайшее время нам следует ожидать даты релиза.
Впрочем, неважно, сколько времени это займет, главное, чтобы игра действительно вышла и не попала в "чистилище" в которое попали Skull & Bones или Beyond Good & Evil 2.
Также было бы неплохо, если бы это был отличный ремейк.
Было бы круто!!! В своё время очень крутая игра была!!!
я бы с радостью прошел ремейк, в свое время прям кайфовал с этой серии
и сейчас кайфую)
Поскольку это Йобасофт, то ничего дельного из этого не получится.
И страшно и интересно
Лучше бы бейонд гуд ивел доделали...
кому такой кал нужен сейчас?) тебе?))
2 часть всм
Одна из первых моих игр на ПК, ностальжи
Они с Принцем Персии обосрались какой там ещё Splinter Cell,не смешите мои тапки,Юбики уже давно ни чего нормального сделать не могут.
Какой в жо..у ремейк... Зачем блин. Есть четкая серия, завершите ее уже логично и дайте Старине Сему спочить.. Ну вот что в головах у этих людей. Когда сделайте финиш и все. Нет, они выпустить планируют ремейк первой части. Разбили сердце с Ассассинс Крид, теперь за Старину Сеню взялись.
Недолго же им осталось...
в каком плане?
В плане существования.
1) с новым ассассином они предсказуемо обосрались;
2) с ремейком Принца - тоже;
3) с новой недочастью Принца в жанре платформера с ГГ негром - тоже;
4) Черепа и Кости - в шатком состоянии, скорее всего тоже провал или отмена;
5) BG&E 2 - туда же;
6) вся линейка Assassins Creed Infinity вообще может загнуться на половине;
7) новый The Crew никто не оценил;
8) отменили несколько неназванных проектов;
9) прошла череда увольнений и некоторое снижение стоимости акций, убытки;
10) серия Far Cry с каждой "новой" частью продается заметно хуже;
11) все их последние игры оценены, что критиками, что игроками, как "средняки под пиво", как B-Movie от мира игр
не воспринимай буквально своих ютуберов которые тебе затирают что юбисофту конец, это компания с миллиардами в запасе, что бесесда, что юбисофт, могут еще лет 100 делать игры и не париться, где-то стреляет, где-то слабо, это просто бизнес, новый ассасин более чем отлично залетел, лично поиграл и очень понравилось кстати, а вальгалла вообще принесла миллиарды выручки став номер 2 за всю историю юбиков по продажам. Даже если каким-то чудом они решать закончить свое существование, их просто выкупят майки и будут продолжать делать игры по франшизам и ничего считай не изменится, возможно даже еще лучше все станет. Так что поверь друг, даже дети твоих детей, поиграют в нового ассасина)
Я прошёл только 2 части этой игры, и было бы интересно пройти ремейк, так как те части игры которые я играл, мне очень понравились... Я до сих пор перепрохожу blacklist
Новое просто боятся выпускать, чтоб не улететь в минусы-трусы . Вот на ремейках классики прорываются!!!!!!!!!!!!
А что по сплинтер селлу можно нового сделать? Фишер уже старый, везде где только можно побывал. Делать спин офф с левым персонажем или продолжение с наследником фишера? бред, это никому не нужно. А если облагородят и без того хорошие игры, кому хуже станет? Я обожаю первые части сц, но сейчас в них много глупых недочетов, которые можно поправить
Бред это придумывать такие ограничения тем более в игре,ни чего не мешает взять любой временной отрезок между какими то частями,да и ввести нового ГГ тоже вполне вариант, если бы Юбики планировали по этой серии какую то перспективу,другое дело что Юбисофт уже давно не способны сделать годную игру.
мож про сына фишера какого нибудь сделают
у него дочка. Сара.
Тем более. Это еще лучше. сделают про сильную и независимую женщину