Похоже, что новые вакансии в Ubisoft указывают на активизацию работы над ремейком Splinter Cell

Когда стало известно о создании Splinter Cell Remake, многие фанаты не могли поверить в это. Ведь долгое время казалось, что герой Сэма Фишера так и останется для Ubisoft ностальгическим персонажем в других играх.

Хочется надеяться, что ремейк сможет оживить серию и привести к появлению новых частей, однако для этого его нужно сначала сделать, и похоже, что Ubisoft Toronto, ведущая студия по разработке ремейка, уже активизировала разработку, разместив на сайте ряд объявлений о вакансиях.

Только в студии Ubisoft Toronto для работы над Splinter Cell Remake открыто 12 вакансий, включая аниматора игрового процесса, дизайнера повествования, художника по текстурам, технического директора по арту и других.

Возможно, это свидетельствует о том, что после релиза Assassin's Creed Mirage ремейку Splinter Cell будет уделяться больше внимания со стороны Ubisoft, но вместе с тем это говорит и о том, в ближайшее время нам следует ожидать даты релиза.

Впрочем, неважно, сколько времени это займет, главное, чтобы игра действительно вышла и не попала в "чистилище" в которое попали Skull & Bones или Beyond Good & Evil 2.

Также было бы неплохо, если бы это был отличный ремейк.