Ubisoft запустила новый сезон The Division 2 под названием "Первый Ренегат"

В The Division 2 стартовал новый сезон First Rogue или "Первый Ренегат" — это первый сезон шестого года поддержки, запуск которого сопроводили свежим трейлером.

Одним из главных дополнений к The Division 2 в новом сезоне станет новый сюжет, который будет вращаться вокруг агентов подразделения, отправленных на поиски агента Келсо. Игрокам также предстоит выяснить мотивы Аарона Кинера и выследить его.

Сезон также принесет с собой новую эндшпиль и сезонную прогрессию, а также избавит игроков от необходимости покупать расширение "Воители Нью-Йорка", чтобы достичь 40-го уровня. Теперь все игроки смогут достичь максимального уровня и получить доступ к высокоуровневым заданиям, испытаниям и луту.

Дополнение по-прежнему доступно в качестве дополнительной покупки и предлагает эксклюзивный сюжетный контент, карту Нью-Йорка и Южного Манхэттена и специальное снаряжение.

В дальнейшем, начиная с 6-го года 2-го сезона The Division 2, в игре будет использоваться новая система продвижения в эндгейме, которую Ubisoft называет Seasons 2.0. Система прогрессии позволит игрокам создавать и играть сезонными персонажами, поощряя их экспериментировать с различными билдами и способностями.

Сезонные персонажи будут начинаться с 1-го уровня в каждом сезоне, и игроки смогут принимать участие в различных мероприятиях и миссиях, чтобы повысить уровень до 40-го. В конце каждого сезона сезонные персонажи добавляются в реестр игроков, при этом все прогрессии и награды также переходят на новый уровень.

Шестой год The Division 2 также принесет с собой новый подход к системе Manhunts. Вместо целей и лейтенантов игроки теперь смогут еженедельно находить новых разведчиков. Каждый разведчик должен будет решать различные задачи по мере продвижения по сезону.

Вместе с этим в игру также добавили новое оружие, снаряжение несколько новых талантов и другой контент. А 25 июня в игре начнётся событие «Перекрёстки» (Crossroads). Подробнее обо всех изменениях можно узнать вот здесь.