The Division Resurgence получила стартовое окно и кинематографический трейлер ©

Компания Ubisoft сообщила, что новая мобильная игра The Division Resurgence официально выйдет в США осенью, в период с сентября по ноябрь. Также компания представила кинематографический трейлер новой игры, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Resurgence, как и игры франшизы для консолей и ПК, является RPG-шутером от третьего лица в открытом мире, а новая кампания позволит взглянуть на историю игры с другой стороны. Вам снова предстоит играть за агента Стратегического отдела по борьбе с терроризмом в пережившей кризис Америке после вспышки смертельного вируса и краха правительства.

Как и в первой игре франшизы, действие Resurgence происходит в Нью-Йорке после вирусной вспышки, но с новой и независимой сюжетной линией. Ubisoft подтвердила, что Resurgence предложит "уникальный взгляд на основные сюжетные события, произошедшие" как в The Division, так и в ее сиквеле The Division 2.

Tom Clancy's The Division Resurgence будет мобильной free-to-play игрой для Android и iOS.