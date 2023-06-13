Tom Clancy's The Division: Resurgence 2023 г.
6.6 24 оценки

The Division Resurgence получила стартовое окно и кинематографический трейлер

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Gruz_
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Компания Ubisoft сообщила, что новая мобильная игра The Division Resurgence официально выйдет в США осенью, в период с сентября по ноябрь. Также компания представила кинематографический трейлер новой игры, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Resurgence, как и игры франшизы для консолей и ПК, является RPG-шутером от третьего лица в открытом мире, а новая кампания позволит взглянуть на историю игры с другой стороны. Вам снова предстоит играть за агента Стратегического отдела по борьбе с терроризмом в пережившей кризис Америке после вспышки смертельного вируса и краха правительства.

Как и в первой игре франшизы, действие Resurgence происходит в Нью-Йорке после вирусной вспышки, но с новой и независимой сюжетной линией. Ubisoft подтвердила, что Resurgence предложит "уникальный взгляд на основные сюжетные события, произошедшие" как в The Division, так и в ее сиквеле The Division 2.

Tom Clancy's The Division Resurgence будет мобильной free-to-play игрой для Android и iOS.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

Юбики опять режут хайп на гумне!!!!!!!

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