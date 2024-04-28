Тестирование серверов XDefiant прошло успешно и дата релиза будет названа "очень скоро"

На прошлой неделе был проведен тестовый этап проверки серверов XDefiant. На данный момент нет никаких подробностей о том, когда полноценная игра поступит в цифровые магазины, но анонс не за горами.
Марк Рубин, исполнительный продюсер XDefiant, сообщил, что дата релиза будет объявлена "очень скор" и что тестирование прошло "очень хорошо". Он также рассказал, над какими тремя компонентами игры им необходимо поработать благодаря тестированию серверов.
По словам исполнительного продюсера, три основные проблемы, которые заметила студия XDefiant:
- Ошибки Delta-1. Они могут быть одной из проблем, вызывающих дополнительные проблемы с задержкой. Таким образом, исправление должно улучшить игровой процесс, но насколько - еще предстоит выяснить.
- Полоски здоровья (как над головами игроков, так и в камере смерти) обновлялись позже, чем реальный урон, что создавало впечатление, что пули не наносят никакого урона.
- И наконец, мы были недостаточно агрессивны при подборе игроков, поэтому пинг у людей был выше, чем хотелось бы. Эта проблема была частично исправлена в ходе тестирования, так что последний день теста должен был быть лучше предыдущих.
кал калыч) варфейс от юбисофт)