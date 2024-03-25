XDefiant испытывает трудности с датой запуска, поскольку руководство Ubisoft пытается скопировать Call of Duty

От Skull and Bones до Beyond Good and Evil 2 и многих других - в последние годы Ubisoft не раз сталкивалась с задержкой игр. Похоже, что еще один из ее проектов, находящийся в разработке, сейчас испытывает аналогичные трудности.
Многопользовательский шутер XDefiant столкнулся с многочисленными переносами в последние месяцы, и хотя Ubisoft ранее в этом году заявляла, что игра выйдет до апреля, сейчас, когда март уже почти закончился, это выглядит невероятно маловероятным.
По словам надежного инсайдера Тома Хендерсона, это связано с проблемами в разработке, которые возникли из-за того, что руководство Ubisoft пыталось превратить XDefiant в "копию Call of Duty". В своем отчете Хендерсон утверждает, что члены команды разработчиков шутера "все больше расстраиваются" из-за того, что игра постоянно не достигает поставленных целей, а настойчивое стремление высшего руководства сделать игру более похожей на Call of Duty якобы является основной причиной задержек.
Один из анонимных источников якобы заявил, что переносы связаны с "бесконечной охотой угнаться за CoD и добавить бессмысленные вещи", которые "всегда ломают текущий билд".
Разработка игры продолжается, недавно была проведена крупная сессия плейтестов, и еще одна открытая сессия планируется "как можно скорее". Однако, по словам Хендерсона, до выхода игры еще "несколько месяцев", а сама Ubisoft, похоже, не знает, когда ее запустить.
Интересно, что, отвечая на сообщение в Twitter, исполнительный продюсер Марк Рубин заявил, что переносы XDefiant не связаны с новыми возможностями, а обвинения в том, что игра пытается подражать Call of Duty, назвал "большой глупостью".
Хотели скопировать "кал оф дьюти", но пока успели только "кал"
Надеюсь они понесут крупные финансовые убытки с этим проектом, а если они приведут к банкротству - вообще шикарно будет. Хватит пытаться кормить народ г"вном.
Какие же одноклеточные стратегии у издателей в последнее время. Зачем копировать успешные концепции? Они уже есть, они уже успешны, в них уже играют. Чем должна привлечь копия того что ты уже и так имеешь?
Жалкие, ссыкливые, вредные слабаки - без идей и совести.