Amazon Games ищет сотрудников для работы над новой Tomb Raider

Компания Amazon Games разместила на сайте список вакансий, согласно которому можно поучаствовать в разработке следующей части Tomb Raider, а также других игр, издаваемых компанией.
"Amazon Games ищет старшего продюсера издательства, чтобы присоединиться к нашей команде по франшизе Tomb Raider", - говорится в описаний. В партнерстве с Crystal Dynamics мы разрабатываем и издаем следующую ААА-игру по франшизе Tomb Raider".
Напомним, что Amazon сообщила о своем сотрудничестве с Crystal Dynamics в 2022 году. События новой Tomb Raider, как сообщается, будут происходить в Индии, а открытый мир можно будет исследовать как на мотоцикле, так и на парашюте и прочими более традиционными способами.
Сделают из Лары стрёмную тётку из местного минимаркета с пропитой рожей.
Амазон? Ну все ,хороните лару ,она будет сопротивляться ,но это для ее же блага
главное не такое дно как унылая последняя часть
ремейк бы со второй по Ангел тьмы, включая аддоны к 2 и 3, хотя и первую повторно не мешало бы с новейшими технологиями, только без повестки
пж не негр
Ох и носит франшизы и разрабов в последнее время из рук в руки.
*шёпотом* Хоть бы Лара была белым человеком, хоть бы красивая....
Ну допустим в 3й части перезапуска красивая, но наряды так себе, фигуру не подчеркивают, шортиков нет
А главное, сюжет с геймплеем настолько душные, что едва половину вытерпел
Моды вернут внешность, а геймплей надеюсь сделают неплохой