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Tomb Raider Next TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.7 152 оценки

Amazon Games ищет сотрудников для работы над новой Tomb Raider

Gruz_
Новости

Компания Amazon Games разместила на сайте список вакансий, согласно которому можно поучаствовать в разработке следующей части Tomb Raider, а также других игр, издаваемых компанией.

"Amazon Games ищет старшего продюсера издательства, чтобы присоединиться к нашей команде по франшизе Tomb Raider", - говорится в описаний. В партнерстве с Crystal Dynamics мы разрабатываем и издаем следующую ААА-игру по франшизе Tomb Raider".

Напомним, что Amazon сообщила о своем сотрудничестве с Crystal Dynamics в 2022 году. События новой Tomb Raider, как сообщается, будут происходить в Индии, а открытый мир можно будет исследовать как на мотоцикле, так и на парашюте и прочими более традиционными способами.

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AlexPixel

Сделают из Лары стрёмную тётку из местного минимаркета с пропитой рожей.

10
Ольга Бузова

Амазон? Ну все ,хороните лару ,она будет сопротивляться ,но это для ее же блага

2
Гемор

главное не такое дно как унылая последняя часть

1
Rorschach93

ремейк бы со второй по Ангел тьмы, включая аддоны к 2 и 3, хотя и первую повторно не мешало бы с новейшими технологиями, только без повестки

1
aysavaim

пж не негр

1
spaMER_ID

Ох и носит франшизы и разрабов в последнее время из рук в руки.

0
Jarvis666

*шёпотом* Хоть бы Лара была белым человеком, хоть бы красивая....

0
AndralStormborn

Ну допустим в 3й части перезапуска красивая, но наряды так себе, фигуру не подчеркивают, шортиков нет

А главное, сюжет с геймплеем настолько душные, что едва половину вытерпел

0
Вадим Бухтуев

Моды вернут внешность, а геймплей надеюсь сделают неплохой

0