Amazon Games ищет сотрудников для работы над новой Tomb Raider

Компания Amazon Games разместила на сайте список вакансий, согласно которому можно поучаствовать в разработке следующей части Tomb Raider, а также других игр, издаваемых компанией.

"Amazon Games ищет старшего продюсера издательства, чтобы присоединиться к нашей команде по франшизе Tomb Raider", - говорится в описаний. В партнерстве с Crystal Dynamics мы разрабатываем и издаем следующую ААА-игру по франшизе Tomb Raider".

Напомним, что Amazon сообщила о своем сотрудничестве с Crystal Dynamics в 2022 году. События новой Tomb Raider, как сообщается, будут происходить в Индии, а открытый мир можно будет исследовать как на мотоцикле, так и на парашюте и прочими более традиционными способами.