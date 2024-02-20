Crystal Dynamics уточнили, что новый образ Лары Крофт не окончательный

Недавно Crystal Dynamics перезапустила официальный сайт серии Tomb Raider, опубликовав новое изображение Лары Крофт, которое было воспринято как показатель нового облика главной героини, но позже команда уточнила, что это не обязательно отражает новый облик персонажа.

Как мы видели, с открытием нового официального сайта Tomb Raider, благодаря своего рода загадке, также появилось неопубликованное изображение Лары Крофт, определяемое как «единая Лара Крофт» в том смысле, что она, казалось, представляет новый классический аспект главной героини, достигшей зрелости после трилогии перезагрузки.

Однако в беседе с испанским журналом Vandal компания Crystal Dynamics уточнила, что то, что мы увидели на изображении, не обязательно представляет собой новый внешний вид Лары, поскольку она будет видна в игре, находящейся в разработке и поэтому может отличаться.

Команда сообщила, что она еще не готова представить новую Лару Крофт из игры, над которой в настоящее время работают в сотрудничестве с Amazon Game Studios.

Единственное, что официально подтверждено, это то, что новая Tomb Raider находится в разработке на Unreal Engine 5 и что разработчики намерены сохранить верность истокам серии, перенеся нас в сеттинг, который «вознаграждает игроков, которые занимаются исследованиями, а также решают сложные головоломки и сталкиваются с множеством врагов».