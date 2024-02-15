В Crystal Dynamics поделились новым взглядом на Лару Крофт для следующей Tomb Raider

Знаменитая серия экшен-приключений Tomb Raider про вечно молодую расхитительницу гробниц Лару Крофт фактически находилась в подвешенном состоянии. Новых игр во франшизе не выходило с 2018 года, и только недавно появились хоть какие-то официальные новости о продолжении, разработкой которого вновь занимается Crystal Dynamics. Несмотря на сокращения в студии, разработчики продолжают активно работать над игрой и сегодня представили новый облик любимой героини.

Разработчики из студии Crystal Dynamics опубликовали на официальном сайте Tomb Raider новый арт с изображением Лары Крофт. Новая иллюстрация демонстрирует дизайн культовой героини в узнаваемых коротких шортах и с двумя пистолетами.

Как сообщается, опубликованный арт отражает "единый" взгляд на Лару Крофт. Вероятно, под этим выражением разработчики имеют в виду, что игрокам показали новый каноничный образ героини. Скорее всего, именно в этом образе или похожем на него Лара появится в следующей части Tomb Raider, которая создается на движке Unreal Engine 5.