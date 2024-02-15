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Tomb Raider Next TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.6 122 оценки

В Crystal Dynamics поделились новым взглядом на Лару Крофт для следующей Tomb Raider

Gutsz
Новости

Знаменитая серия экшен-приключений Tomb Raider про вечно молодую расхитительницу гробниц Лару Крофт фактически находилась в подвешенном состоянии. Новых игр во франшизе не выходило с 2018 года, и только недавно появились хоть какие-то официальные новости о продолжении, разработкой которого вновь занимается Crystal Dynamics. Несмотря на сокращения в студии, разработчики продолжают активно работать над игрой и сегодня представили новый облик любимой героини.

Разработчики из студии Crystal Dynamics опубликовали на официальном сайте Tomb Raider новый арт с изображением Лары Крофт. Новая иллюстрация демонстрирует дизайн культовой героини в узнаваемых коротких шортах и с двумя пистолетами.

Как сообщается, опубликованный арт отражает "единый" взгляд на Лару Крофт. Вероятно, под этим выражением разработчики имеют в виду, что игрокам показали новый каноничный образ героини. Скорее всего, именно в этом образе или похожем на него Лара появится в следующей части Tomb Raider, которая создается на движке Unreal Engine 5.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Ну наконец то хоть какие то новости. Серия игр оч крутая, буду ждать.

1
Аристов--Черный

Персонаж родом из давних времён, когда крутые тёлки не бесили, а вызывали интерес.

Правда тогда индустрия развлечений отвечала своему названию - она развлекала. Сейчас это можно назвать индустрией поучений. А неуместные поучения многих бесят.

Как же хочется чтобы маятник начал уже обратный ход и "серьёзные темы" снова стали мишенью для веселья, а новости по играм поднимали бы настроение.

0
Ms_M

Раскрыть тему сами знаете чего, и выйдет конфетка, хотя модеры раскроют все что можно и нельзя)

-1
B e s i k

Очень бы хотелось чтобы в новой части ТР можно было присаживаться у костра под приятную музыку и распределять навыки менять шмотки улучшать оружие и.т.д...как это сделано в ТР2013г.За остальное не переживаю эта игра как всегда будет ОК !

-1
mongol312

Это больше похоже на прототип Хлои из Uncharted: The Lost Legacy. Если это будущая модель Лары, то на франшизе можно ставить крест.

-2