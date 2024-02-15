В Crystal Dynamics поделились новым взглядом на Лару Крофт для следующей Tomb Raider

Знаменитая серия экшен-приключений Tomb Raider про вечно молодую расхитительницу гробниц Лару Крофт фактически находилась в подвешенном состоянии. Новых игр во франшизе не выходило с 2018 года, и только недавно появились хоть какие-то официальные новости о продолжении, разработкой которого вновь занимается Crystal Dynamics. Несмотря на сокращения в студии, разработчики продолжают активно работать над игрой и сегодня представили новый облик любимой героини.
Разработчики из студии Crystal Dynamics опубликовали на официальном сайте Tomb Raider новый арт с изображением Лары Крофт. Новая иллюстрация демонстрирует дизайн культовой героини в узнаваемых коротких шортах и с двумя пистолетами.
Как сообщается, опубликованный арт отражает "единый" взгляд на Лару Крофт. Вероятно, под этим выражением разработчики имеют в виду, что игрокам показали новый каноничный образ героини. Скорее всего, именно в этом образе или похожем на него Лара появится в следующей части Tomb Raider, которая создается на движке Unreal Engine 5.
Ну наконец то хоть какие то новости. Серия игр оч крутая, буду ждать.
Персонаж родом из давних времён, когда крутые тёлки не бесили, а вызывали интерес.
Правда тогда индустрия развлечений отвечала своему названию - она развлекала. Сейчас это можно назвать индустрией поучений. А неуместные поучения многих бесят.
Как же хочется чтобы маятник начал уже обратный ход и "серьёзные темы" снова стали мишенью для веселья, а новости по играм поднимали бы настроение.
Раскрыть тему сами знаете чего, и выйдет конфетка, хотя модеры раскроют все что можно и нельзя)
Очень бы хотелось чтобы в новой части ТР можно было присаживаться у костра под приятную музыку и распределять навыки менять шмотки улучшать оружие и.т.д...как это сделано в ТР2013г.За остальное не переживаю эта игра как всегда будет ОК !
Это больше похоже на прототип Хлои из Uncharted: The Lost Legacy. Если это будущая модель Лары, то на франшизе можно ставить крест.