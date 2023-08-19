В свежем обновлении официального сайта новой Tomb Raider нашли намеки на скорое появление новостей ©

Tomb Raider и Лара Крофт уже три десятилетия являются иконой игровой индустрии. Благодаря различным играм и многочисленным адаптациям в других изданиях, героиня продолжает пользоваться популярностью во всем мире.

В 2013 году компания Crystal Dynamics перезагрузила франшизу, создав новую часть, вдохновленную кинематографическими приключенческими играми того времени. В рамках перезагрузки вышло три игры, а трилогия завершилась в 2018 году игрой Shadow of the Tomb Raider.

Crystal Dynamics занята новой частью IP, но пока о ней мало что известно. Однако, судя по всему, официальный сайт был обновлен, что предвещает возможные новости в ближайшем будущем.

Как видно из приведенного выше материала, официальный сайт игры был обновлен под лозунгом: Become a Tomb Raider. Кроме того, сайт предлагает игрокам подписаться на рассылку, чтобы получить дополнительную информацию о франшизе Tomb Raider. На сайте говорится следующее:

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Подтверждено, что издателем следующей игры Tomb Raider станет компания Amazon Games. Как уже упоминалось ранее, Crystal Dynamics возвращается к работе над следующей игрой.

Разработчику предстоит использовать мощь могучего движка Unreal Engine 5, чтобы воплотить в жизнь новое приключение Лары Крофт, которое станет для нее незабываемым. Эта игра также станет самым дорогим проектом студии.

Embracer Group недавно подтвердила планы по отмене различных игр в рамках мер по сокращению расходов. Однако, судя по всему, игрового гиганта устраивает Crystal Dynamics.