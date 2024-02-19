Для работы над Tomb Raider Remastered был приглашен создатель фанатского движка OpenLara

Если вы задавались вопросом, куда подевался OpenLara - open-source движок для первых пяти игр Tomb Raider, то теперь у нас есть ответ. Его создатель Тимур Гагиев был приглашен Saber и Aspyr в качестве руководителя ремастеров Tomb Raiders 1-3, предоставив им свои знания и опыт в переработке старых приключений Лары в течение последнего года в рамках проекта, который он называет "проектом мечты, ставшим кульминацией последних восьми лет моей жизни".

В своем сообщении в Twitter Гагиев рассказал, что Saber позволила ему "собрать команду настоящих фанатов" для работы над ремастером, а Aspyr предоставила "исходный код портов [Tomb Raider] для Mac".

По словам Гагиева, его команде была предоставлена "полная свобода", и "мы поставили перед собой невыполнимую задачу, к которой может подойти только небольшая "команда разработчиков" из сумасшедших людей, готовых работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю весь следующий год, с абсолютным пониманием того, зачем и для кого мы это делаем".

Эта история приятна и резко контрастирует с подходом, который могли бы использовать другие компании, а именно прислать юристов и пригрозить судом. Упорный труд и страсть XProger явно окупились: Tomb Raider 1-3 Remastered получила множество хвалебных отзывов. Коллекция была хорошо принята за то, что в ней вы найдете доступ к оригинальной трилогии с обновленным визуальным оформлением, в котором сохранено уважение к ее истокам.