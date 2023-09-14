на главную
об игре
Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
9 3 оценки

Классические игры Tomb Raider вернутся в виде ремастеров

©
Gruz_
Новости

Отличная новость для геймеров старшего поколения - франшиза Tomb Raider возвращается в своем классическом формате. Aspyr Media в рамках сегодняшнего Nintendo Direct анонсировала выпуск Tomb Raider I-III Remastered - сборника первых трех игр, обновленных для современных платформ.

Благодаря этой коллекции игроки смогут заново пережить оригинальные приключения Лары Крофт. В коллекцию войдут все три игры, дополнения и секретные уровни, и все это в обновленном виде. По заверениям студии, в процессе работы над всеми тремя играми была проведена тщательная реставрация. Наслаждайтесь классикой с обновленной графикой и возможностью в любой момент переключиться на оригинальный полигональный дизайн.

Игры, входящие в коллекцию:

Tomb Raider I + расширение The Unfinished Business

Tomb Raider II + расширение The Gold Mask

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

Разгадайте древние тайны и откройте сокровища древнего мира, решая головоломки и разгадывая загадки, исчезнувшие с течением времени. Перед вами глобальное приключение: следуйте за Ларой Крофт по всему миру, где ее ждут смертоносные враги и опасные мифы.

Релиз Tomb Raider I-III Remastered состоится 14 февраля 2024 года. На данный момент подтверждено, что ремастер появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch, но есть вероятность, что он также доберется до PC и Xbox.

23
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
neropashka

Так ремейк первой части давно есть и он отлично играется и сейчас: tomb raider anniversary

8
InboxM

Так бабло надо рубить на фанатах. Что же вы не понимаете ничего.

0
anzip InboxM

и что в этом плохого если хотят то пусть делают

0
canismajorisvy

14 февраля - типа, официальный день рождения Лары.

2
вупсич пупсич

Оч полюбились все игры после 2013 года, но не хотелось играть в пиксели. Думаю, это сейчас как нельзя кстати можно опробовать истоки

1
Omnia Smirnow

Эх, были бы ремейки!

0
AlexFullBeast

У первой части давно есть. Tomb Raider: Anniversary это буквально ремейк первой части

3
ugf16349

Было бы идеально добавить выбор графики, как в halo master chief collection. Графика 2000 года и графика 2010 года нажатием Tab, смена на лету.

0
Grimnebulin
Благодаря этой коллекции игроки смогут заново пережить оригинальные приключения Лары Крофт. В коллекцию войдут все три игры, дополнения и секретные уровни, и все это в обновленном виде. По заверениям студии, в процессе работы над всеми тремя играми была проведена тщательная реставрация. Наслаждайтесь классикой с обновленной графикой и возможностью в любой момент переключиться на оригинальный полигональный дизайн.
0
ugf16349 Grimnebulin

Точно! Вопросов нет, посмотрим, как они реализуют.

0
hatenemy

Почему сиськи не треугольные

0
Arkrade

Графику подтянули, можно и опробывать)

0
Kelby

жаль что только трилогия, коллекцию видимо зажопили, было бы неплохо подобные ремастеры ещё и на Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness сделать, но видимо увы

0
Andrey Likarenko

ВЕРНИТЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ СИСИ!

0
anzip

а что с тем ремейком второй части

0
GayFish

У лары слишком детализированная моделька, выглядит нелепо, а так в целом неплохой визуал, который передает стилистику оригинала.

-1
alex_jay

Это мы поиграем, это мы скачаем)

-2
sergeu78

тут ремейк нужен

-3