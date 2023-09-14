Классические игры Tomb Raider вернутся в виде ремастеров

Отличная новость для геймеров старшего поколения - франшиза Tomb Raider возвращается в своем классическом формате. Aspyr Media в рамках сегодняшнего Nintendo Direct анонсировала выпуск Tomb Raider I-III Remastered - сборника первых трех игр, обновленных для современных платформ.
Благодаря этой коллекции игроки смогут заново пережить оригинальные приключения Лары Крофт. В коллекцию войдут все три игры, дополнения и секретные уровни, и все это в обновленном виде. По заверениям студии, в процессе работы над всеми тремя играми была проведена тщательная реставрация. Наслаждайтесь классикой с обновленной графикой и возможностью в любой момент переключиться на оригинальный полигональный дизайн.
Игры, входящие в коллекцию:
Tomb Raider I + расширение The Unfinished Business
Tomb Raider II + расширение The Gold Mask
Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion
Разгадайте древние тайны и откройте сокровища древнего мира, решая головоломки и разгадывая загадки, исчезнувшие с течением времени. Перед вами глобальное приключение: следуйте за Ларой Крофт по всему миру, где ее ждут смертоносные враги и опасные мифы.
Релиз Tomb Raider I-III Remastered состоится 14 февраля 2024 года. На данный момент подтверждено, что ремастер появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch, но есть вероятность, что он также доберется до PC и Xbox.
Так ремейк первой части давно есть и он отлично играется и сейчас: tomb raider anniversary
Так бабло надо рубить на фанатах. Что же вы не понимаете ничего.
и что в этом плохого если хотят то пусть делают
14 февраля - типа, официальный день рождения Лары.
Оч полюбились все игры после 2013 года, но не хотелось играть в пиксели. Думаю, это сейчас как нельзя кстати можно опробовать истоки
Эх, были бы ремейки!
У первой части давно есть. Tomb Raider: Anniversary это буквально ремейк первой части
Было бы идеально добавить выбор графики, как в halo master chief collection. Графика 2000 года и графика 2010 года нажатием Tab, смена на лету.
Точно! Вопросов нет, посмотрим, как они реализуют.
Почему сиськи не треугольные
Графику подтянули, можно и опробывать)
жаль что только трилогия, коллекцию видимо зажопили, было бы неплохо подобные ремастеры ещё и на Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness сделать, но видимо увы
ВЕРНИТЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ СИСИ!
а что с тем ремейком второй части
У лары слишком детализированная моделька, выглядит нелепо, а так в целом неплохой визуал, который передает стилистику оригинала.
Это мы поиграем, это мы скачаем)
тут ремейк нужен