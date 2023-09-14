Классические игры Tomb Raider вернутся в виде ремастеров ©

Отличная новость для геймеров старшего поколения - франшиза Tomb Raider возвращается в своем классическом формате. Aspyr Media в рамках сегодняшнего Nintendo Direct анонсировала выпуск Tomb Raider I-III Remastered - сборника первых трех игр, обновленных для современных платформ.

Благодаря этой коллекции игроки смогут заново пережить оригинальные приключения Лары Крофт. В коллекцию войдут все три игры, дополнения и секретные уровни, и все это в обновленном виде. По заверениям студии, в процессе работы над всеми тремя играми была проведена тщательная реставрация. Наслаждайтесь классикой с обновленной графикой и возможностью в любой момент переключиться на оригинальный полигональный дизайн.

Игры, входящие в коллекцию:

Tomb Raider I + расширение The Unfinished Business

Tomb Raider II + расширение The Gold Mask

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

Разгадайте древние тайны и откройте сокровища древнего мира, решая головоломки и разгадывая загадки, исчезнувшие с течением времени. Перед вами глобальное приключение: следуйте за Ларой Крофт по всему миру, где ее ждут смертоносные враги и опасные мифы.

Релиз Tomb Raider I-III Remastered состоится 14 февраля 2024 года. На данный момент подтверждено, что ремастер появится на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch, но есть вероятность, что он также доберется до PC и Xbox.