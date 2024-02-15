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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 116 оценок

Моддеры раздели Лару Крофт в сборнике ремастеров трилогии Tomb Raider

Simple Jack
Новости

Моддеры уже начали работать со сборником ремастеров Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft. Сразу после релиза энтузиасты представили аддон, позволяющий увидеть Лару Крофт без одежды.

Однако, модификация раздевает героиню не полностью. На ней останутся шорты и экипировка. Скачать Lara Topless Mod можно бесплатно с нашего сайта.

Сборник ремастеров Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft вышел 14 февраля 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Геймеры могут в любой момент свободно переключаться между старой и новой графикой, а также менять управление с классического на улучшенное.

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-13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
saa0891
Спойлер
3
Петр Стрельцов

Красотища, в античности мастера великие статуи лепили с таких форм, а сегодня амерши всё отрезают и йух себе пришивают во имя Йог Сотота, наверное..

-3
Lvinomord

Хороша стерва)

0
Nichelant

СРАЗУ после релиза)))

1
Петр Стрельцов

Вот что значит вечный дурацкий запрет на бабские молочные железы, природу нормальных мужиков не обмануть, сисек хочется всегда, да сука ради них и существует этот грёбаный мир..

0
dostalker

кто вкурсе физика присутствует???

0
rewgerg43252

Я бы удивился, если бы они это не сделали.
.
Кстати, а там чё, был ремастер? Не слыхал.

0
1Rick_Sanchez1

оригинал в свое время тоже раздевали

0
Кyрица

Был бы мужичек я бы еще понял. А так смысла нет.

-4
Pop Egor90
3