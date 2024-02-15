Моддеры раздели Лару Крофт в сборнике ремастеров трилогии Tomb Raider

Моддеры уже начали работать со сборником ремастеров Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft. Сразу после релиза энтузиасты представили аддон, позволяющий увидеть Лару Крофт без одежды.
Однако, модификация раздевает героиню не полностью. На ней останутся шорты и экипировка. Скачать Lara Topless Mod можно бесплатно с нашего сайта.
Сборник ремастеров Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft вышел 14 февраля 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Геймеры могут в любой момент свободно переключаться между старой и новой графикой, а также менять управление с классического на улучшенное.
Красотища, в античности мастера великие статуи лепили с таких форм, а сегодня амерши всё отрезают и йух себе пришивают во имя Йог Сотота, наверное..
Хороша стерва)
СРАЗУ после релиза)))
Вот что значит вечный дурацкий запрет на бабские молочные железы, природу нормальных мужиков не обмануть, сисек хочется всегда, да сука ради них и существует этот грёбаный мир..
кто вкурсе физика присутствует???
Я бы удивился, если бы они это не сделали.
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Кстати, а там чё, был ремастер? Не слыхал.
оригинал в свое время тоже раздевали
Был бы мужичек я бы еще понял. А так смысла нет.