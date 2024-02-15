Моддеры раздели Лару Крофт в сборнике ремастеров трилогии Tomb Raider

Моддеры уже начали работать со сборником ремастеров Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft. Сразу после релиза энтузиасты представили аддон, позволяющий увидеть Лару Крофт без одежды.

Однако, модификация раздевает героиню не полностью. На ней останутся шорты и экипировка. Скачать Lara Topless Mod можно бесплатно с нашего сайта.

Сборник ремастеров Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft вышел 14 февраля 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Геймеры могут в любой момент свободно переключаться между старой и новой графикой, а также менять управление с классического на улучшенное.