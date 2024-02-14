Почти 30 минут геймплея из Tomb Raider Remastered с русской озвучкой

Первая часть Tomb Raider увидела свет почти 30 лет назад, в 1996 году. Сегодня, 14 февраля, разработчик и издатель Aspyr вернули оригинальную трилогию с некоторыми долгожданными обновлениями. Управление было модернизировано, и графика игр выглядит лучше, но, к счастью, в составе сборника также доступны оригинальные версии трех игр.

В нем так же присутствует кое-что, чего не было в оригинальном релизе — русская озвучка. Официальное сообщество "Лара Крофт в России" опубликовало почти 30 минут геймплея из русской версии.

Tomb Raider I-III Remastered доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Switch.