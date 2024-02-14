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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 91 оценка

Почти 30 минут геймплея из Tomb Raider Remastered с русской озвучкой

butcher69
Новости

Первая часть Tomb Raider увидела свет почти 30 лет назад, в 1996 году. Сегодня, 14 февраля, разработчик и издатель Aspyr вернули оригинальную трилогию с некоторыми долгожданными обновлениями. Управление было модернизировано, и графика игр выглядит лучше, но, к счастью, в составе сборника также доступны оригинальные версии трех игр.

В нем так же присутствует кое-что, чего не было в оригинальном релизе — русская озвучка. Официальное сообщество "Лара Крофт в России" опубликовало почти 30 минут геймплея из русской версии.

Tomb Raider I-III Remastered доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Switch.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
_RedLion_

Он там что на руле играет?

0
Stas776

Похоже, что на классическом "танковом" управлении

Почему минусят обыкновенный ответ на вопрос?)

-3
Rorschach93

на унитазе

0
nonamerz1

такое на мобилки надо выпускать

0
Stas776

Нельзя играть с англ. звуком и ру текстом, печаль

Украинцам в этом плане повезло больше, на укр языке врубается англ звук

0
Death to the Nazis

Лучше бы сделали в современном графоне, а так графика отталкивает

-3