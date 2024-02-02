Предзагрузка Tomb Raider 1-2-3 Remastered на PS5 стартует 12 февраля

Команда PlayStation Game Size сообщила о размере файла Tomb Raider 1-2-3 Remastered для PS5 и дате предварительной загрузки: сборник классических приключений Лары Крофт на консоли Sony текущего поколения займет всего 3,963 ГБ. Предварительная загрузка игры начнется 12 февраля, за два дня до релиза.

Tomb Raider 1-2-3 Remastered - это классические для PSOne игры Tomb Raider, Tomb Raider II и Tomb Raider III, объединенные в один сборник, дополненный набором улучшений. Для начала вы можете выбрать между классическим или современным управлением, а также переключиться между ретро- или обновленным визуальным оформлением.

Среди других улучшений игры - новые световые эффекты и шкала здоровья для боссов, позволяющая лучше следить за тем, сколько урона вы наносите. В игре также более 200 трофеев, в том числе и один, за то, что можно запереть верного дворецкого Лары, Уинстона, в морозильной камере в поместье Крофт.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft появится на PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S и Xbox One.