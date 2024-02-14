Разработчики из Crystal Dynamics отказались вырезать из трилогии Tomb Raider "неподобающий" контент

Как стало известно, в обновленной трилогии классических игр Tomb Raider от Crystal Dynamics, при входе в игру разработчики добавили сообщение, в котором создатели предупреждают о том, что в игре содержатся расовые стереотипы, а так же различного рода неподобающий контент.

Игроки считают, что таким образом разработчики изящно уклонились от необходимости вырезать что-либо "неподобающее" (по современным западным меркам) из игр, и при этом не быть подвергнутыми травле и критике со стороны особо обидчивых пользователей социальных сетей. Пользователи предполагают, что возможно под "оскорбительным" контентом могли счесть большие формы некоторых частей тел Лары Крофт. В свою очередь издание IGN считает, что под этим сообщением имели в виду жителей тихоокеанских остров из Tomb Raider 3, которые вооружены топорами и духовыми ружьями, а при смерти издают животные звуки рычания.

Тем не менее, радует, что разработчики не стали ничего вырезать из полюбившихся игр и решили данную "проблему" простым сообщением с предупреждением. Релиз сборника состоится сегодня на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.