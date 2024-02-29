Сборник Tomb Raider Remastered в EGS оказался лучше, чем на других платформах, включая Steam

Официально вышедшая 14 февраля Tomb Raider 1-3 Remastered удостоилась высоких оценок за обновление оригинальных игр серии без потери их сути. Однако игроки обнаружили, что существует как минимум две версии игры, лучшая из которых доступна только в Epic Games Store.

На сайте X в профиле Small Medipack было рассказано о некоторых изменениях, замеченных в этой версии. Различия заключаются в управлении, графике и содержании. Например, многие графические элементы в этой версии красивее, чем на ПК (Steam и GOG) и консолях. И те, кто вложил в нее деньги, получили доступ к более современному и чуть более отзывчивому управлению, а также к более стабильной камере и другим деталям, влияющим на визуальную составляющую.

Tomb Raider 1-3 Remastered из Epic Games Store получила более реалистичные снежинки, другой вид горизонта в сцене "Колизей" и другую отделку потолков в сцене "Греция". Что касается отрицательных моментов, то игра разделила проблему с неработающими достижениями, от которой страдают другие игры, вышедшие в этом же магазине. В целом, по мнению части игроков, все текстуры в ремастерах трилогии Tomb Raider немного красивее и четче в версии игры, доступной в EGS. Ниже вы можете увидеть примерные кадры, сравнивая их с теми, что были в других релизах.

Кроме того, были улучшены некоторые позы в фоторежиме. При этом в версии, доступной в EGS, их больше, чем в других - целых 21. Более того, только в этом ремастированном издании доступны дополнительные уровни (Hallows) и те, кто купил игру в Steam или GOG, смогут поиграть в них, но только после того, как перенесут "сейвы" из Epic Games Store.

Почему Tomb Raider 1-3 Remastered выглядит и работает лучше, а дополнительный контент есть только в версии для Epic Games Store? Официальной позиции от студии Aspyr Media пока нет (но, по крайней мере, сайт Eurogamer отправил запрос разработчикам). Вполне возможно, что все эти улучшения и бонусы являются частью какого-то обновления, которое появилось в EGS заранее. А значит, не исключено, что и владельцы сборника на других платформах получат доступ к этим изменениям, но только позже. Пока же остается ждать официального сообщения от разработчиков.