Tomb Raider 1-2-3 Remastered заработала в Steam 2 миллиона долларов, продав 82 000 копий

Этот сборник ремастеров предоставляет игрокам уникальную возможность вернуться к истокам легендарной серии и пережить классику в обновлённом виде.

В эту подборку вошли три первые части приключений неустрашимой Лары Крофт с улучшенной графикой. Благодаря режиму переключения можно играть как с оригинальным видом персонажей, так и с модернизированными моделями в духе более поздних игр серии.

Помимо ремастеров основных частей Tomb Raider, сборник включает дополнения к каждой игре: The Unfinished Business, The Golden Mask и The Lost Artifact.