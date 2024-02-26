Tomb Raider 1-2-3 Remastered заработала в Steam 2 миллиона долларов, продав 82 000 копий

Aspyr Media наконец-то выпустила Tomb Raider 1-2-3 Remastered несколько недель назад. К счастью для компании (и игроков), пакет получил отличный отклик, особенно на ПК в Steam, где сейчас продано более 82 000 копий и, согласно статистике, он принес более 2 миллионов долларов дохода, согласно статистике, предоставленной VG Insights, надежным источником данных.

Tomb Raider 1-3 Remastered включает в себя три оригинальные игры вместе со всеми их пакетами расширения, а именно Unfinished Business, Golden Mask и The Lost Artifact. Критики и игроки назвали весь проект точным воссозданием Лары Крофт, а трилогия хорошо зарекомендовала себя среди игроков с оценкой «Очень положительно».

Tomb Raider 1-2-3 Remastered вышла 14 февраля 2024 года для множества платформ, включая PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.