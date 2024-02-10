В фоторежиме Tomb Raider 1-2-3 Remastered можно будет менять одежду, оружие и фильтры

Разработчики из Crystal Dynamics раскрыли подробности о фоторежиме в Tomb Raider 1-2-3 Remastered. В нем будут представлены самые разнообразные возможности, а также фильтры и ракурсы камеры. Игроки смогут настроить внешний вид Лары и параметры камеры с помощью комплексного инструмента.
По словам разработчиков, в поисках идеального снимка можно будет исследовать бесчисленные сценарии, включая джунгли, храмы и водное окружение. В процессе исследования игроки смогут выбирать разные наряды и виды оружия для Лары, а также придумывать позы в самых разнообразных ситуациях.
Фоторежим предполагает полную свободу действий: будь то сражения, решение головоломок или изучение локаций. К тому же благодаря возможности свободной камеры вы сможете делать панорамные снимки пейзажей, не упуская при этом такие элементы игры, как секреты и коллекционные предметы.
Tomb Raider 1-2-3 Remastered выйдет 14 февраля в версиях для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.
👍 👌
Когда купил диск с первым Томбом в 1996 году, то там на обложке была именно такая Лара, вся гладенькая, трёхмерная модель без видимых полигонов. Я сначала подумал, неужели такое возможно воспроизвести на компьютере в игре? В то время был пентиум 1 и видео S3 с 1Мб памяти, жёсткий диск 870 мб - это был довольно мощный комп, и вообще они были мало у кого. Но когда запустил игру, то конечно модель Лары была намного более угловатая, и тем не менее, графика и архитектура уровней просто поражали!!! В то время полное 3D только начинало своё развитие на грани мощности компьютеров. А уж музыка в начальном меню запомнилась навсегда, её даже по телевизору в разных передачах вставляли. Tomb Raider - это легенда игровой индустрии, не уступающая DOOM.
Я думаю, именно ту высокополигональную модель Лары, которую моделировали в то время для скринов, роликов и рекламы игры, и решили использовать сейчас (с некоторыми корректировками).
Плюс ещё разрешение было низкое. Мало что там рассмотришь в 640x480. Многое додумывалось.
А на консолях (тех лет) было ещё более низкое разрешение и даже был чересстрочный рендер -- это когда разрешение по высоте было в 2 раза меньше нужного. И картинка как бы растягивалась по высоте в 2 раза. Было пикселяво, но зато игра выдавала более-менее стабильные 20 fps (и то не всегда).
На эту тему всё сказали ребята из Digital Foundry в 2016:
Это шутка? Или в самом ремастере правда такое "качество".... вообще всего?
Господи, я думал у меня зрение упало максимально.
Алсо, что там фоткать? Если бы был ремейк с реалистичной картинкой, может виды бы и были красочные, но скринить пиксели...
Если бы был ремейк с качеством уровня Resident evil 2-4 это бы было годно. А то что выше это днище.
В общем это просто опция, которая нахер никому не нужна) И просто разрабам нужно хоть чтото показывать, а то будут увольнения. (ну как с Deus Ex)
Есть же отличный старт ремейка по типу Dagger of Xian, но походу там другое виденье.
Звучит как издевательство)) Ну ладно сами ремастеры, может и сойдут на ностальгии, и то с большой натяжкой, слишком всё устарело. Ну фоторежим - что там блин фоткать?)))) Квадратные сиськи?))
Да кому нужен этот ремастер старья? лучше бы тогда ремейк делали
,А во время смерти он будет работать чтобы запечатлевать доминирования над Ларой ловушек и монстров.