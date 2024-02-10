В фоторежиме Tomb Raider 1-2-3 Remastered можно будет менять одежду, оружие и фильтры

Разработчики из Crystal Dynamics раскрыли подробности о фоторежиме в Tomb Raider 1-2-3 Remastered. В нем будут представлены самые разнообразные возможности, а также фильтры и ракурсы камеры. Игроки смогут настроить внешний вид Лары и параметры камеры с помощью комплексного инструмента.

По словам разработчиков, в поисках идеального снимка можно будет исследовать бесчисленные сценарии, включая джунгли, храмы и водное окружение. В процессе исследования игроки смогут выбирать разные наряды и виды оружия для Лары, а также придумывать позы в самых разнообразных ситуациях.

Фоторежим предполагает полную свободу действий: будь то сражения, решение головоломок или изучение локаций. К тому же благодаря возможности свободной камеры вы сможете делать панорамные снимки пейзажей, не упуская при этом такие элементы игры, как секреты и коллекционные предметы.

Tomb Raider 1-2-3 Remastered выйдет 14 февраля в версиях для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.