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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 231 оценка

Выпущен патч 1.2 для Tomb Raider 1-2-3 Remastered, содержащий в общей сложности 155 исправлений

monk70
Новости

Компания Apsyr выпустила обновление 1.2 для Tomb Raider 1-2-3 Remastered. Этот патч содержит в общей сложности 155 исправлений для всех трех игр.

В этом новом обновлении добавлены новые позы для фоторежима для Лары Крофт, а также специальный наряд для «Кошмара в Вегасе». Более того, оно решает графические проблемы на многих дверях, где текстуры быстро мигают. Патч также улучшает эффекты дождя, огня и дыма. Мало того, динамическое освещение теперь будет более точно соответствовать оригинальным играм.

Также стоит отметить, что персонаж Лары теперь исчезает, когда камера приближается слишком близко, а не проходит сквозь ее голову. Волосы Лары больше не расширяются/сжимаются в режиме HD. Кроме того, это обновление устраняет проблему, из-за которой достижения Steam иногда имели неправильные описания.

Вышеупомянутые улучшения применимы ко всем трем играм. И, как вы уже догадались, обновление также содержит исправления, настройки и улучшения для каждой игры отдельно. Например, в первой игре Tomb Raider патч обновляет молнию в комнате Тора в «Безумии Святого Франциска» и недостающие текстуры в «Затерянной долине». В Tomb Raider 2 он вносит графические улучшения на все уровни «Крушение Марии Дориа». Что касается TR3, он обновляет текстуры листвы, делая их более прозрачными.

Полный список изменений доступен по ссылке.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MaxPayne86

Хорошо, что не забрасывают, ещё бы "современное" управление действительно современным сделали бы.

3
RoboB

причем, фикс банальный - всего-то нужно сальтуху назад и отпрыгивание назад разблочить, чтоб как на классике работало. и игра будет проходима на современке. но до них еще не дошло, видать

1
MaxPayne86 RoboB

Боюсь я имел в виду гораздо большие изменения, нежели указаны вами.

В моём понимании в "современной" раскладке не должно остаться вообще никаких "танковых" следов, это должно быть чисто современное, аркадное управление с маневренной и прыгучей с любого положения и в любом направлении героиней, как в почти любом экшене от 3 лица с платформингом, даже не обязательно современном, без всяких там вымерений прыжка, по длительности занимающих больше времени чем сам прыжок в итоге (это ещё с учётом, что прыгнет таки нормально).

Да, подобное управление сделает игру проще, но это вообще не есть плохо, а только сделает её в разы более приятной, а для любителей пострадать всегда останется классическое "танковое" управление.

Сделай они подобное, база игроков была бы шире и показатели как по отзывам так и финансовые были бы лучше. Ибо просто много народу в реалиях современности не имеет никакого желания тратить время на "привыкание", а "Стокгольмского синдрома" у них нет.

1
Perseus_33

Зачем играть в этот откровенно устаревший мусор? Ну я понимаю, если бы первые части перенесли на движок последних трех. Тогда было бы понятно. А то все старые части всрато выглядят даже с апскейлом через нейросетку. Позорище, как и большинство современных ремастеров.

-5
Gelyr

Так это сделано для фанатов первых частей, + студия которая делает ремастер не отвечает за игры последнего перезапуска Tomb raider

1
Петр Стрельцов

Что значит мусор?, или ты музыку Вивальди или Шопена тоже считаешь устаревшим мусором, или фильмы Чаплина.

-1