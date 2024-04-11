Выпущен патч 1.2 для Tomb Raider 1-2-3 Remastered, содержащий в общей сложности 155 исправлений

Компания Apsyr выпустила обновление 1.2 для Tomb Raider 1-2-3 Remastered. Этот патч содержит в общей сложности 155 исправлений для всех трех игр.

В этом новом обновлении добавлены новые позы для фоторежима для Лары Крофт, а также специальный наряд для «Кошмара в Вегасе». Более того, оно решает графические проблемы на многих дверях, где текстуры быстро мигают. Патч также улучшает эффекты дождя, огня и дыма. Мало того, динамическое освещение теперь будет более точно соответствовать оригинальным играм.

Также стоит отметить, что персонаж Лары теперь исчезает, когда камера приближается слишком близко, а не проходит сквозь ее голову. Волосы Лары больше не расширяются/сжимаются в режиме HD. Кроме того, это обновление устраняет проблему, из-за которой достижения Steam иногда имели неправильные описания.

Вышеупомянутые улучшения применимы ко всем трем играм. И, как вы уже догадались, обновление также содержит исправления, настройки и улучшения для каждой игры отдельно. Например, в первой игре Tomb Raider патч обновляет молнию в комнате Тора в «Безумии Святого Франциска» и недостающие текстуры в «Затерянной долине». В Tomb Raider 2 он вносит графические улучшения на все уровни «Крушение Марии Дориа». Что касается TR3, он обновляет текстуры листвы, делая их более прозрачными.

Полный список изменений доступен по ссылке.