Выпущен патч 1.2 для Tomb Raider 1-2-3 Remastered, содержащий в общей сложности 155 исправлений

Компания Apsyr выпустила обновление 1.2 для Tomb Raider 1-2-3 Remastered. Этот патч содержит в общей сложности 155 исправлений для всех трех игр.
В этом новом обновлении добавлены новые позы для фоторежима для Лары Крофт, а также специальный наряд для «Кошмара в Вегасе». Более того, оно решает графические проблемы на многих дверях, где текстуры быстро мигают. Патч также улучшает эффекты дождя, огня и дыма. Мало того, динамическое освещение теперь будет более точно соответствовать оригинальным играм.
Также стоит отметить, что персонаж Лары теперь исчезает, когда камера приближается слишком близко, а не проходит сквозь ее голову. Волосы Лары больше не расширяются/сжимаются в режиме HD. Кроме того, это обновление устраняет проблему, из-за которой достижения Steam иногда имели неправильные описания.
Вышеупомянутые улучшения применимы ко всем трем играм. И, как вы уже догадались, обновление также содержит исправления, настройки и улучшения для каждой игры отдельно. Например, в первой игре Tomb Raider патч обновляет молнию в комнате Тора в «Безумии Святого Франциска» и недостающие текстуры в «Затерянной долине». В Tomb Raider 2 он вносит графические улучшения на все уровни «Крушение Марии Дориа». Что касается TR3, он обновляет текстуры листвы, делая их более прозрачными.
Полный список изменений доступен по ссылке.
Хорошо, что не забрасывают, ещё бы "современное" управление действительно современным сделали бы.
причем, фикс банальный - всего-то нужно сальтуху назад и отпрыгивание назад разблочить, чтоб как на классике работало. и игра будет проходима на современке. но до них еще не дошло, видать
Боюсь я имел в виду гораздо большие изменения, нежели указаны вами.
В моём понимании в "современной" раскладке не должно остаться вообще никаких "танковых" следов, это должно быть чисто современное, аркадное управление с маневренной и прыгучей с любого положения и в любом направлении героиней, как в почти любом экшене от 3 лица с платформингом, даже не обязательно современном, без всяких там вымерений прыжка, по длительности занимающих больше времени чем сам прыжок в итоге (это ещё с учётом, что прыгнет таки нормально).
Да, подобное управление сделает игру проще, но это вообще не есть плохо, а только сделает её в разы более приятной, а для любителей пострадать всегда останется классическое "танковое" управление.
Сделай они подобное, база игроков была бы шире и показатели как по отзывам так и финансовые были бы лучше. Ибо просто много народу в реалиях современности не имеет никакого желания тратить время на "привыкание", а "Стокгольмского синдрома" у них нет.
Зачем играть в этот откровенно устаревший мусор? Ну я понимаю, если бы первые части перенесли на движок последних трех. Тогда было бы понятно. А то все старые части всрато выглядят даже с апскейлом через нейросетку. Позорище, как и большинство современных ремастеров.
Так это сделано для фанатов первых частей, + студия которая делает ремастер не отвечает за игры последнего перезапуска Tomb raider
Что значит мусор?, или ты музыку Вивальди или Шопена тоже считаешь устаревшим мусором, или фильмы Чаплина.