За разработку дизайна Лары в ремастерах Tomb Raider отвечал соавтор фан-ремейка Angel of Darkness

Что общего между сборником Tomb Raider 1-2-3 Remastered и Польшей? На первый взгляд, ничего. Но оказывается, что в обновленных версиях классики Лара Крофт прошла процедуру омоложения под руководством польского графического дизайнера - Конрада Мажевски. Об этом он сообщил в своем блоге в сети Х.

Это официально! Очень рад поделиться новостью о том, что именно я создал модель Лары в Tomb Raider Remastered! Это было удивительное путешествие - работать с такой замечательной и талантливой командой! Спасибо всем, кто верил в меня! - написал Конрад Мажевски.

Сотрудничество Мажевски с Aspyr Media, несомненно, пошло на пользу каждой из сторон. Эффект от работы создателя был очень тепло принят игроками. Среди комментариев можно встретить и такие мнения, что обновленный облик Лары Крофт в Tomb Tomb Raider 1-2-3 Remastered - это едва ли не лучший из всех возможных вариаций культового персонажа на сегодняшний день.

Некоторое время назад он также помогал в создании фанатского ремейка Tomb Raider: The Angel of Darkness. Данный проект, инициатором и главным архитектором которого является Джулиан Губа, вероятно, все еще находится в разработке, хотя новой информации о нем не поступало с ноября 2021 года, тогда создатель представил информацию о ходе работы над игрой.