Фанат Tomb Raider 2 превратил классическую игру 1997 года в приключенческий сайд-скроллер ©

В преддверии выхода новой части Tomb Raider французский моддер Delca вовсю развлекается с классическими играми франшизы. И пока компании Aspyr и Crystal Dynamics работают над ремастерами, увлеченный моддер показал, как бы выглядела Tomb Raider II, вышедшая в 1997 году, в жанре 3D сайд-скроллера.

Фанатское переосмысление Tomb Raider II получило название Tomb Raider II - Side-Scrolling Edition и будет содержать все уровни. В качестве доказательства Delca представила 8-минутный геймплейный ролик. В ролике, показаны несколько знаковых уровней из Tomb Raider II, включая поместье Крофт, Великую Китайскую стену, Венецию, плавучие острова и многое другое.

Как и полагается жанру сайдскроллер, в этой версии Лара Крофт может перемещаться только вперед и назад. Tomb Raider II получила все ту же графику времен PS1 и знакомый геймплей, но уже с видом сбоку. И хотя это, вне всякого сомнения, демейк, то есть ухудшение оригинала, хуже от этого игра не становится. Это все та же отважная девушка, отстреливающая врагов и демонстрирующая свои акробатические способности, но с другой, несколько ограниченной стороны.

Tomb Raider II - Side-Scrolling Edition создается на движке четвертой части игры и, как следует из комментариев Delca, рано или поздно будет выпущена. Правда, когда это произойдет, пока неясно.

Помимо Tomb Raider II - Side-Scrolling Edition, Delca работает над демоверсией Tomb Raider Legend - первая глава уже готова и доступна для ознакомления.