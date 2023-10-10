Фанат Tomb Raider 2 превратил классическую игру 1997 года в приключенческий сайд-скроллер

В преддверии выхода новой части Tomb Raider французский моддер Delca вовсю развлекается с классическими играми франшизы. И пока компании Aspyr и Crystal Dynamics работают над ремастерами, увлеченный моддер показал, как бы выглядела Tomb Raider II, вышедшая в 1997 году, в жанре 3D сайд-скроллера.
Фанатское переосмысление Tomb Raider II получило название Tomb Raider II - Side-Scrolling Edition и будет содержать все уровни. В качестве доказательства Delca представила 8-минутный геймплейный ролик. В ролике, показаны несколько знаковых уровней из Tomb Raider II, включая поместье Крофт, Великую Китайскую стену, Венецию, плавучие острова и многое другое.
Как и полагается жанру сайдскроллер, в этой версии Лара Крофт может перемещаться только вперед и назад. Tomb Raider II получила все ту же графику времен PS1 и знакомый геймплей, но уже с видом сбоку. И хотя это, вне всякого сомнения, демейк, то есть ухудшение оригинала, хуже от этого игра не становится. Это все та же отважная девушка, отстреливающая врагов и демонстрирующая свои акробатические способности, но с другой, несколько ограниченной стороны.
Tomb Raider II - Side-Scrolling Edition создается на движке четвертой части игры и, как следует из комментариев Delca, рано или поздно будет выпущена. Правда, когда это произойдет, пока неясно.
Помимо Tomb Raider II - Side-Scrolling Edition, Delca работает над демоверсией Tomb Raider Legend - первая глава уже готова и доступна для ознакомления.
Тут либо автор толсты-притолстый тролль, говорящий, что вторую часть Tomb Rider'а испортить нельзя, поскольку она хуже некуда, либо не очень хорошо понимает что сам пишет. )))
Как по мне, первая ламповая часть была самая приятная, но это искажённые воспоминания утёнка. Конечно, последние части на порядок лучше во всём. ;-)