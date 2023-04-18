Один из персонажей классической Tomb Raider 2 появился в игре в самый последний момент разработки ©

В Tomb Raider 2 было немало запоминающихся моментов: кто забудет, как Лара проносилась по Венеции на скоростном катере, бродила по заснеженным предгорьям Тибета или финальную встречу с боссом, в которой Лара сражалась с огромным драконом? Тем не менее, для многих игроков главным событием второго приключения Лары стало пребывание в поместье Крофт, ставшем культовым домом археолога.

Как, несомненно, помнят фанаты, когда вы бегали по огромному дому и садам, за вами следовал верный дворецкий Уинстон, который носил с собой поднос с чаем на случай, если ей в любой момент понадобится горячий напиток. Оглядываясь назад, трудно представить себе поместье Крофт без его грохочущего чайного подноса или без того, как он медленно шаркает навстречу, куда бы вы ни пошли, но, по словам ведущего программиста Гэвина Раммери, у Лары почти совсем не было дворецкого.

В интервью, опубликованном в Retro Gamer в этом месяце, Раммери говорит: "Уинстон был добавлен в игру в последнюю минуту". Он объясняет, что аниматор Джослин Шарме придумал идею включить в игру дворецкого уже после того, как закончил работу над игрой. "Джосс был французом, и для него это то, что должно быть у британцев высшего класса", - говорит он. "Я изначально скептически относился к тому, что Лара - это такая девушка, которой нужен дворецкий, но мы решили, что он будет прилагаться к дому".

По словам Раммери, от идеи Шарме до появления Уинстона в игре прошло "около трех дней", "потому что он мало что делает". Хотя это и правда, Уинстон доставил немало смеха, когда игроки обнаружили, что он будет следовать за ними в морозильную камеру Лары, и если вы будете достаточно быстры, то сможете пробежать мимо него и закрыть дверь, заперев бедного старика внутри.

Я не знаю, кому первому пришла в голову мысль запереть его в морозильнике, но я не знал, что это такая вещь, пока не вышла игра и люди не начали делать это, чтобы Уинстон не преследовал их повсюду. Хизер [Гибсон, дизайнер уровней] просто добавила морозильную камеру, пытаясь добавить интересные вещи в дом Лары - она совсем не предполагала использовать ее таким образом!