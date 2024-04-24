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Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 066 оценок

Приключенческий экшен Tomb Raider: Definitive Edition неожиданно стал бесплатным в Microsoft Store

Gutsz
Новости

Tomb Raider 2013 года выпуска вновь вдохнула жизнь в культовую франшизу и положило начало для новой трилогии приключений Лары Крофт. Несмотря на приличный возраст игры, она остается интересным экшеном даже сейчас. И получить эту игры, при чем в улучшенном издании, можно абсолютно бесплатно. В цифровом магазине Microsoft игроки заметили внезапную раздачу Tomb Raider: Definitive Edition.

Раздача игры вряд ли связана с щедростью разработчиков. Никаких официальных анонсов от авторов по этому поводу не поступало. Судя по всему, Tomb Raider: Definitive Edition стала бесплатной для игроков из-за внутренней ошибки. Чтобы получить игру, достаточно самостоятельно найти игру в Microsoft Store и выбрать полную версию игры, которая должна быть бесплатно. Для этого вам может потребоваться действительный аккаунт в Microsoft.

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Как сообщают пользователи, игру можно загрузить через приложение Xbox на ПК. К сожалению, проект стал бесплатным только в некоторых регионах. И похоже, разработчики уже заметили ошибку и постепенно закрывают возможность получить Tomb Raider бесплатно. Похоже, версия для ПК была добавлена ​​в пакет трилогии для ПК и вскоре может быть доступна через Game Pass, но из-за ошибка она стала бесплатной для всех.

23
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
MrGamerDad

На просторах интернета всё можно найти в бесплатном варианте

8
Райм

Нет! Цена стоит.

6
Frost489

Давно куплена в стиме со скидкой.

5
BlaikOrka

давно получена в epic game store

1
ratte88

А пользователи мк-стора не такие уж и идиoты. Оценки вполне верные стоят, игра знатно деграднуло после великолепной 13 года.

1
simiola

там большая часть минусов из-за техн прблем на выходе, их давно устранили и каждая часть ларки гораздо лучше предыдущей Т

0
ratte88 simiola

Где она лучше предыдущей, лол. Это копирка за копиркой, сюжеты 1 в 1, только названия/имена другие, нового контента нема. Я последнюю часть дропнул на половине, ибо вообще никаких отличий от первых двух.
Ещё и Лару ухудшали. В первой части натурально и нормально выглядила, к 3 части уже кукла без форм, bruh

0
Юркец

Раздавали ее х знает сколько уже)

1
simiola

В поганом майкрософт сторе вообще даром ни одна игра не нужна! Хоть бы слизали со стима как надо делать!

1
Daringer

Уже и эпики раздавали, и даже стим, спасибо.

0
Eyef

В каком регионе она бесплатна? В турецком уж точно только кнопка покупки за деньги. Ну или уже исправили баг.

0
001fess

Не играл и нах не нужно

0