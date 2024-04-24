Приключенческий экшен Tomb Raider: Definitive Edition неожиданно стал бесплатным в Microsoft Store

Tomb Raider 2013 года выпуска вновь вдохнула жизнь в культовую франшизу и положило начало для новой трилогии приключений Лары Крофт. Несмотря на приличный возраст игры, она остается интересным экшеном даже сейчас. И получить эту игры, при чем в улучшенном издании, можно абсолютно бесплатно. В цифровом магазине Microsoft игроки заметили внезапную раздачу Tomb Raider: Definitive Edition.

Раздача игры вряд ли связана с щедростью разработчиков. Никаких официальных анонсов от авторов по этому поводу не поступало. Судя по всему, Tomb Raider: Definitive Edition стала бесплатной для игроков из-за внутренней ошибки. Чтобы получить игру, достаточно самостоятельно найти игру в Microsoft Store и выбрать полную версию игры, которая должна быть бесплатно. Для этого вам может потребоваться действительный аккаунт в Microsoft.

Как сообщают пользователи, игру можно загрузить через приложение Xbox на ПК. К сожалению, проект стал бесплатным только в некоторых регионах. И похоже, разработчики уже заметили ошибку и постепенно закрывают возможность получить Tomb Raider бесплатно. Похоже, версия для ПК была добавлена ​​в пакет трилогии для ПК и вскоре может быть доступна через Game Pass, но из-за ошибка она стала бесплатной для всех.