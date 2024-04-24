Приключенческий экшен Tomb Raider: Definitive Edition неожиданно стал бесплатным в Microsoft Store

Tomb Raider 2013 года выпуска вновь вдохнула жизнь в культовую франшизу и положило начало для новой трилогии приключений Лары Крофт. Несмотря на приличный возраст игры, она остается интересным экшеном даже сейчас. И получить эту игры, при чем в улучшенном издании, можно абсолютно бесплатно. В цифровом магазине Microsoft игроки заметили внезапную раздачу Tomb Raider: Definitive Edition.
Раздача игры вряд ли связана с щедростью разработчиков. Никаких официальных анонсов от авторов по этому поводу не поступало. Судя по всему, Tomb Raider: Definitive Edition стала бесплатной для игроков из-за внутренней ошибки. Чтобы получить игру, достаточно самостоятельно найти игру в Microsoft Store и выбрать полную версию игры, которая должна быть бесплатно. Для этого вам может потребоваться действительный аккаунт в Microsoft.
Как сообщают пользователи, игру можно загрузить через приложение Xbox на ПК. К сожалению, проект стал бесплатным только в некоторых регионах. И похоже, разработчики уже заметили ошибку и постепенно закрывают возможность получить Tomb Raider бесплатно. Похоже, версия для ПК была добавлена в пакет трилогии для ПК и вскоре может быть доступна через Game Pass, но из-за ошибка она стала бесплатной для всех.
На просторах интернета всё можно найти в бесплатном варианте
Нет! Цена стоит.
Давно куплена в стиме со скидкой.
давно получена в epic game store
А пользователи мк-стора не такие уж и идиoты. Оценки вполне верные стоят, игра знатно деграднуло после великолепной 13 года.
там большая часть минусов из-за техн прблем на выходе, их давно устранили и каждая часть ларки гораздо лучше предыдущей Т
Где она лучше предыдущей, лол. Это копирка за копиркой, сюжеты 1 в 1, только названия/имена другие, нового контента нема. Я последнюю часть дропнул на половине, ибо вообще никаких отличий от первых двух.
Ещё и Лару ухудшали. В первой части натурально и нормально выглядила, к 3 части уже кукла без форм, bruh
Раздавали ее х знает сколько уже)
В поганом майкрософт сторе вообще даром ни одна игра не нужна! Хоть бы слизали со стима как надо делать!
Уже и эпики раздавали, и даже стим, спасибо.
В каком регионе она бесплатна? В турецком уж точно только кнопка покупки за деньги. Ну или уже исправили баг.
Не играл и нах не нужно