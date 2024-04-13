В новой Tomb Raider героиня больше не будет исследовать древние захоронения

Создатели новой «Расхитительницы гробниц» заявили, что их героиня больше не будет исследовать древние захоронения — это «ужасное наследие колонизаторов». Теперь Лара Крофт будет искательницей истины в составе новой, очень прогрессивной, команды, которую можно наблюдать на арте. К счастью изменение пока что коснется только настольной игры Tomb Raider Shadows of Truth.

Пользователи, участвующие в тесте настолки, обнаружили такие пункты в своде правил:

Лара больше не украшает свою мантию мифическими артефактами — как расхитительница, она отдает приоритет поиску истины. Большая часть этой игры вдохновлена ее человечностью, героизмом в борьбе и упорством. Мы считаем, что все три аспекта являются важным компонентом в создании игры, которая прославляет историю и культуру, признавая уважение и труд, необходимые для жизни в мире, пострадавшем от колониализма.

В игре мы стремимся продолжить эту работу вместе с Crystal Dynamics, создавая для вас песочницу, в которой вы сможете рассказывать истории, затрагивающие темы колониализма в игре, и создавать свои собственные истории уважения и поддержки людей и культур, с которыми сталкиваются ваши Искатели.

Однако при этих изменениях название самой игры по прежнему остается Расхитительница гробниц.