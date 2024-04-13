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об игре
Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 048 оценок

В новой Tomb Raider героиня больше не будет исследовать древние захоронения

Talendor3
Новости

Создатели новой «Расхитительницы гробниц» заявили, что их героиня больше не будет исследовать древние захоронения — это «ужасное наследие колонизаторов». Теперь Лара Крофт будет искательницей истины в составе новой, очень прогрессивной, команды, которую можно наблюдать на арте. К счастью изменение пока что коснется только настольной игры Tomb Raider Shadows of Truth.

Пользователи, участвующие в тесте настолки, обнаружили такие пункты в своде правил:

Лара больше не украшает свою мантию мифическими артефактами — как расхитительница, она отдает приоритет поиску истины. Большая часть этой игры вдохновлена ее человечностью, героизмом в борьбе и упорством. Мы считаем, что все три аспекта являются важным компонентом в создании игры, которая прославляет историю и культуру, признавая уважение и труд, необходимые для жизни в мире, пострадавшем от колониализма.
В игре мы стремимся продолжить эту работу вместе с Crystal Dynamics, создавая для вас песочницу, в которой вы сможете рассказывать истории, затрагивающие темы колониализма в игре, и создавать свои собственные истории уважения и поддержки людей и культур, с которыми сталкиваются ваши Искатели.

Однако при этих изменениях название самой игры по прежнему остается Расхитительница гробниц.

-18
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Они совсем оторвались от берегов?! Это. Расхитительница. Гробниц. Мать вашу!

Может Кредо Ассасинов сделать без Кредо и Ассасинов. Погодите-ка...

14
longerr2007

Прощай,Лара.Повесточка тебя уложила в гробницу.

7
Oscilograf
Лара Крофт будет искательницей истины в составе новой, очень прогрессивной, команды

Транс, п"дор, нигра и жирдяй?

5
Talendor3

с инвалидом еще прогрессивнее

2
Ольга Бузова

Лара крофт - защитница больных и убогих...а ну и конечно искательница истины

Недолго осталось ждать когда ей самой пиcюн приклеют

0
Александр Мотошвили

аъахахах негр инвалид... наверно еще и лесба

0
ShannenDoherty

Уф это просто настолка, а не новая видео игра!

0
Signore

Так и до видео игры дойти может, если в настолку влезли

0
ShannenDoherty Signore

В такой кал никто не будет играть, а значит и покупать. В мире капитализма рыночек решает. Вон дисней уже открещивается от черных независимых лгбшников

0