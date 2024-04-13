В новой Tomb Raider героиня больше не будет исследовать древние захоронения

Создатели новой «Расхитительницы гробниц» заявили, что их героиня больше не будет исследовать древние захоронения — это «ужасное наследие колонизаторов». Теперь Лара Крофт будет искательницей истины в составе новой, очень прогрессивной, команды, которую можно наблюдать на арте. К счастью изменение пока что коснется только настольной игры Tomb Raider Shadows of Truth.
Пользователи, участвующие в тесте настолки, обнаружили такие пункты в своде правил:
Лара больше не украшает свою мантию мифическими артефактами — как расхитительница, она отдает приоритет поиску истины. Большая часть этой игры вдохновлена ее человечностью, героизмом в борьбе и упорством. Мы считаем, что все три аспекта являются важным компонентом в создании игры, которая прославляет историю и культуру, признавая уважение и труд, необходимые для жизни в мире, пострадавшем от колониализма.
В игре мы стремимся продолжить эту работу вместе с Crystal Dynamics, создавая для вас песочницу, в которой вы сможете рассказывать истории, затрагивающие темы колониализма в игре, и создавать свои собственные истории уважения и поддержки людей и культур, с которыми сталкиваются ваши Искатели.
Однако при этих изменениях название самой игры по прежнему остается Расхитительница гробниц.
Они совсем оторвались от берегов?! Это. Расхитительница. Гробниц. Мать вашу!
Может Кредо Ассасинов сделать без Кредо и Ассасинов. Погодите-ка...
Прощай,Лара.Повесточка тебя уложила в гробницу.
Транс, п"дор, нигра и жирдяй?
с инвалидом еще прогрессивнее
Лара крофт - защитница больных и убогих...а ну и конечно искательница истины
Недолго осталось ждать когда ей самой пиcюн приклеют
аъахахах негр инвалид... наверно еще и лесба
Уф это просто настолка, а не новая видео игра!
Так и до видео игры дойти может, если в настолку влезли
В такой кал никто не будет играть, а значит и покупать. В мире капитализма рыночек решает. Вон дисней уже открещивается от черных независимых лгбшников