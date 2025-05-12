Тони Хоук намекнул на возможный ремастер Underground

После успеха ремастеров Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 и грядущего Pro Skater 3 + 4, поклонники не перестают надеяться на возвращение Tony Hawk’s Underground — одной из самых любимых частей серии. Сам Тони Хоук, икона скейтбординга, также не скрывает желания увидеть переиздание Underground.
В интервью изданию Screen Rant Хоук рассказал, что лично выступает за продолжение серии, однако окончательное решение принимает не он:
«Это не в моей власти. Я могу агитировать сколько угодно, но работаю с гораздо большей и более умной компанией, чем я сам», — отметил он.
Tony Hawk’s Underground, вышедшая в 2003 году, стала революцией для серии: впервые игроки могли сойти с доски, исследовать уровни пешком и погружаться в более глубокий сюжет. Именно эта часть стала поворотным моментом, расширив границы жанра спортивных игр.
Пока THPS 3 + 4 Remake не увидел свет, но ясно одно: дальнейшие ремастеры напрямую зависят от его успеха. Хоук намекает — если вы хотите увидеть ремастер Underground, стоит поддержать релиз новой части.
ждемс
круть но хочу 2
Уряяяя!
Ооо это мы будем ждать однозначно! Главное, чтобы часть Underground не сделали так же с заездами по паре минут без сюжета 😄
Андеграунд 2 навечно в моем сердечке. Надеюсь до него доберутся.
Не ну это отрыв башки, как же было пистато в 2004 году с пацанчиками катать в андер второй)