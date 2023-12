Видео фанатского ремейка Tony Hawk's Underground на Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 будет использоваться в некоторых из лучших игр, которые выйдут в ближайшие несколько лет, но новая версия движка от Epic уже используется фанатами, чтобы вдохнуть новую жизнь в некоторые старые игры.

Компания MicthMakesGames недавно переделала классическую игру Tony Hawk's Underground, воссоздав карту игры и объединив некоторые базовые механики катания. Хотя этот фанатский ремейк, возможно, выглядит не так потрясающе, как некоторые другие, которыми делились за последние несколько месяцев, видео, подробно описывающее процесс разработки, чрезвычайно интересно.

Как упоминалось выше, Unreal Engine 5 станет основой для некоторых из лучших игр, которые будут выпущены в будущем, но некоторые разработчики уже нашли этому движку хорошее применение, например, Bloober Team с Layers of Fear и Hexworks с Lords of the Fallen.