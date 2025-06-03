Zynga закрыла Echtra Games - студию-разработчика Torchlight 3

Echtra Games, известная по разработке Torchlight 3, прекратила свое существование. Компания Zynga, владеющая студией с 2020 года, приняла решение о закрытии, ссылаясь на стратегическую переоценку своих приоритетов и ресурсов.
Как сообщает IGN, ссылаясь на заявление издателя, прекращение работы студии сопровождалось увольнением части сотрудников и остановкой всех текущих проектов. По словам представителей Zynga, это стало «трудным решением», но компания пообещала поддержать пострадавших работников на этом этапе.
После приобретения Echtra Games студия разрабатывала новый кроссплатформенный RPG-проект, который так и не был официально представлен публике. Теперь эта игра, вероятно, останется незавершённой. Решение о закрытии последовало вскоре после новости о скором отключении Star Wars: Hunters — еще одного проекта, связанного с Zynga.
Точное количество уволенных сотрудников не раскрывается. Также неясно, будет ли часть команды перераспределена внутри Zynga или материнской компании Take-Two Interactive. В настоящее время представители изданий пытаются получить официальный комментарий.
С начала 2025 года индустрия видеоигр переживает волну сокращений: по данным на май, более 2300 человек потеряли работу в результате реструктуризаций в 67 компаниях. С учетом неподтвержденных данных, реальное число пострадавших, по оценкам, превышает 2600 человек. Закрытие Echtra Games стало очередным подтверждением непростой ситуации в индустрии.
Вот бы ремастер второй части, хорошая игра была
вторая дичь однообразная безразмерная как сакред, первая лучше была, более концентрирована
Первая была очень короткой, да она не была плохой. Но вторая мне понравилась намного больше в своё время
испохабили добротную серию и закрылись как собаки, собакам собачье закрытие
Ляяяя, вчера по скидке взял второй торч в Стиме. Решил, так сказать, вспомнить молодость. Засосало пздц. Утром еле на работу встал.