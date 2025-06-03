Zynga закрыла Echtra Games - студию-разработчика Torchlight 3

Echtra Games, известная по разработке Torchlight 3, прекратила свое существование. Компания Zynga, владеющая студией с 2020 года, приняла решение о закрытии, ссылаясь на стратегическую переоценку своих приоритетов и ресурсов.

Как сообщает IGN, ссылаясь на заявление издателя, прекращение работы студии сопровождалось увольнением части сотрудников и остановкой всех текущих проектов. По словам представителей Zynga, это стало «трудным решением», но компания пообещала поддержать пострадавших работников на этом этапе.

После приобретения Echtra Games студия разрабатывала новый кроссплатформенный RPG-проект, который так и не был официально представлен публике. Теперь эта игра, вероятно, останется незавершённой. Решение о закрытии последовало вскоре после новости о скором отключении Star Wars: Hunters — еще одного проекта, связанного с Zynga.

Точное количество уволенных сотрудников не раскрывается. Также неясно, будет ли часть команды перераспределена внутри Zynga или материнской компании Take-Two Interactive. В настоящее время представители изданий пытаются получить официальный комментарий.

С начала 2025 года индустрия видеоигр переживает волну сокращений: по данным на май, более 2300 человек потеряли работу в результате реструктуризаций в 67 компаниях. С учетом неподтвержденных данных, реальное число пострадавших, по оценкам, превышает 2600 человек. Закрытие Echtra Games стало очередным подтверждением непростой ситуации в индустрии.