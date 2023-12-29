В Torchlight: Infinite начинается сезон с новым героем, кошмарными снами и умениями

Студия-создатель XD Inc запускают в игре Torchlight: Infinite очередной сезон, получивший название Twinightmare, где появится возможность сразиться с монстрами из кошмаров.

Также с выходом объявления на локациях игроки смогут обнаружить Лотосы Снов, которые призывают разных чудовищ. Сначала будут слабые противниками, но, собирая с них лут, постепенно появится босс Кошмар. Собирая больше дропа, дальнейший враг станет сильнее, а за победу над ним достанется ценная награда.

Ещё в сезоне появятся четыре новых умения, а одновременно с его началом в игре стартует Зимний фестиваль.

Помимо этого, со стартом сезона в игре при покупке сезонного пропуска, появится новый играбельный персонаж - Роза.