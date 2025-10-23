Стала известна точная дата релиза игры Tormentor

Мучитель грядет. Разработчик полной шокирующего контента игрушки Tormentor ранее уже давали понять, что их детище увидит свет в ноябре этого года, ну а очередной трейлер обозначил точную дату релиза.

Итак, пытки и мучения стартуют 25 ноября 2025 года. Новый трейлер с этой датой можно увидеть ниже, однако вынуждены в очередной раз предупредить, что смотреть это видео рекомендуется только взрослым. И то не всем, больно уж этот симулятор безумного мутанта-садиста богат на демонстрацию истязаний вроде отпиливания ступни или поливания людей кипятком.

Релиз игры состоитя на Steam, то есть речь про версию для PC. Впрочем, версии для консолей также ожидаются.