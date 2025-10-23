Стала известна точная дата релиза игры Tormentor

Мучитель грядет. Разработчик полной шокирующего контента игрушки Tormentor ранее уже давали понять, что их детище увидит свет в ноябре этого года, ну а очередной трейлер обозначил точную дату релиза.
Итак, пытки и мучения стартуют 25 ноября 2025 года. Новый трейлер с этой датой можно увидеть ниже, однако вынуждены в очередной раз предупредить, что смотреть это видео рекомендуется только взрослым. И то не всем, больно уж этот симулятор безумного мутанта-садиста богат на демонстрацию истязаний вроде отпиливания ступни или поливания людей кипятком.
Релиз игры состоитя на Steam, то есть речь про версию для PC. Впрочем, версии для консолей также ожидаются.
бл...что за жесть!! вообще 1 раз слышу о таком..
Разрабам стоило б заняться не созданием игр, а прыгнуть без парашюта с высоты небоскрёба. Я разный трешак видал и играл, но это просто пик моральной импотенции. Надеюсь разрабы это читают, ибо из-за вас какой-то долбоёж с нестабильной психикой кого-то похитит или грохнет, или всё сразу