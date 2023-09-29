Российские разработчики выпустили приключение Torn Away ©

Инди-студия perelesoq и издатель OverGamez рады сообщить, что игра Torn Away вышла в Steam и доступна для предварительного заказа на Xbox One и Xbox Series X/S. А осенью этого года игра выйдет на Nintendo Switch и PlayStation 4/5.

Игра была разработана московской компанией, и на ее создание ушло четыре года. В ходе работы над проектом команда столкнулась с различными трудностями. В 2022 году студия потеряла часть своих сотрудников, а литовский издатель Nordcurrent отказался сотрудничать с Perelesoq и попытался забрать права на игру. Эти сложности привели к длительной паузе в разработке проекта. Тем не менее разработчикам удалось вернуть права на игру и успешно завершить ее создание.

Torn Away - это новая инди-игра, сочетающая в себе приключенческие игры, сайд-скроллеры и уровни от первого лица, чтобы создать интерактивную историю о ребенке, которая сбежала из нацистского трудового лагеря и пытается найти дорогу домой через охваченную войной Европу. Вы увидите трагедию Второй мировой войны глазами ребенка и столкнетесь с проблемами выживания, надежды и человечности. Torn Away - это игра, которая заставит вас прочувствовать эмоции героини и оценить ценность дома и семьи.