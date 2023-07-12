Новый ролик Total War: Pharaoh демонстрирует динамическую погоду, колесницы, древо технологий и многое другое ©

Компания-разработчик Creative Assembly и издатель Sega опубликовали новый интересный видеоролик о грядущей стратегической игре Total War: Pharaoh.

Мы узнаем, что во время сражений динамически изменяется погода: дождь, туман, шторм, гроза, песчаная буря и знойная жара.

Они не только влияют на видимость, но и динамически изменяют рельеф местности. Например, осадки могут создавать грязь. Песчаные бури могут позволить спрятать свои подразделения или незаметно обойти противника с фланга.

Мы также узнаем о различных типах колесниц, которые имеют разное назначение и разные бонусы и штрафы в зависимости от местности, на которой им приходится сражаться. Кроме того, мы познакомимся с наследием и технологическим прогрессом.

Вы можете ознакомиться с видео ниже.

Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года. Точная дата выхода пока не сообщается.