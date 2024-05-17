Кошмарный приключенческий боевик Morbid: The Lords of Ire вышел на ПК и консолях

Новая глава истории бесстрашной Стремящейся. Morbid: The Lords of Ire, продолжение изометрической ARPG Morbid: The Seven Acolytes, вдохновлённой атмосферой Dark Souls, вновь погружает игроков в беспощадный мир, населённый чудовищными созданиями.

В арсенале отважной героини — внушительный выбор смертоносного оружия, разнообразные предметы экипировки и мистические благословения, которые помогут ей истреблять полчища мерзких тварей, вставших на пути. Каждый взмах клинка, каждый точный выстрел приближает Стремящуюся к её цели — избавлению искажённых земель от поработившего их зла.

Обновлённая система рассудка, уже знакомая по Morbid: The Seven Acolytes, теперь играет ещё более значимую роль. Все принятые решения в пылу сражений оказывают влияние на окружающую реальность. Поддавшись безумию, можно обрести невероятную силу, способную сокрушить любого врага, но цена этого дара велика — грань между явью и кошмаром истончается, искажая восприятие мира.

Путешествие героини пролегает через пять уникальных миров, каждый из которых таит в себе неповторимые опасности и загадки. Заснеженные горные пики, гниющие города, наполненные скорбью и отчаянием, и другие жуткие локации предстанут во всей своей мрачной красе. В каждом из этих миров обитают таинственные фракции, преследующие собственные цели. Стремящейся предстоит раскрыть их секреты и определить, кто станет её союзником, а кто — заклятым врагом в борьбе против сил тьмы. Лишь исполнив свой священный долг, она сможет освободить эти земли от порабощающего их зла и, быть может, обрести долгожданный покой для своей истерзанной души.