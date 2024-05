Кошмарный приключенческий боевик Morbid: The Lords of Ire вышел на ПК и консолях

Издатель инди-игр из Манчестера (Великобритания) Merge Games и финский разработчик инди-игр Still Running сообщили, что их кошмарный приключенческий боевик Morbid: The Lords of Ire стал доступен для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Сразитесь с ордами отвратительных существ в яростных рубящих боях, проверяя свою умственную и физическую решимость в адском ландшафте, который угрожает самому вашему здравомыслию. Собирайте и собирайте уникальное оружие, наполняйте его рунами, чтобы изменить его способности, даруйте благословения, чтобы получить уникальные способности, и сражайтесь с гротескными Лордами и их приспешниками.

Morbid: The Lords of Ire — это продолжение и переосмысление получившей признание критиков изометрической ARPG в стиле Souls Morbid: The Seven Acolytes в совершенно новой трехмерной перспективе.

Героический Страйвер снова возвращается, чтобы сразиться с ужасающими существами в темном и извращенном мире боли и страданий. Убивайте отвратительных существ, используя широкий спектр жестокого оружия и атак — от добивающих ударов до прорывов защиты и мощного Призрачного бластера, потрошащего все на своем пути.

Сражайтесь на пяти уровнях земель Ира — ужасающих королевств, населенных пятью уникальными фракциями, от зимних гор до гнилых городов и за их пределами. Достижение просветления или безумие могут дать невероятную силу, но с большим личным риском, динамически изменяя ваше восприятие мира и его многочисленных угроз.