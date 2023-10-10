Total War Pharaoh получила сдержанные отзывы от журналистов - 73 балла из 100 на OpenCritic

Total War: Pharaoh принесла с собой хорошие, но не отличные оценки международной прессы, которая дала новой стратегической игре Creative Assembly довольно смешанные отзывы.
Выходящая завтра на ПК, Total War: Pharaoh вновь представляет знаменитую формулу серии, на этот раз сфокусировавшись на египетском сеттинге, обладающем несомненным очарованием, но воздерживаясь от введения существенных новых возможностей.
Средняя оценка на Metacritic составила 76 балла из 100 на базе 22 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг — 73 балла из 100 на основе 9 рецензий. 73% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
В некоторых обзорах Total War: Pharaoh упоминается о том, что игре удалось усилить атмосферу египетской эпохи и обогатить некоторые аспекты, например, этап управления. Однако на боевом фронте не хватает заметных нововведений, да и в целом франшиза начинает ощущать тяжесть прожитых лет, и необходимость ее капитального ремонта становится все более очевидной.
Ну честно эта игра не должна быть отдельно, это тянет на ДЛС. Им бы Medieval Total War сделать новый, игру с ногами и руками оторвут. Делать игру скажем так на один континент или как это называется, воюй просто в египте. Это очередная Troy будет, вот прикольно делать обрезанные игры.