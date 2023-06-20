Total War: Pharaoh раскрывает механику игрового процесса и новые функции в новом видео ©

Сегодня Creative Assembly выпустила обширный видеоролик о своей грядущей стратегической игре Total War: Pharaoh.

На этот раз мы можем взглянуть на механику, которая характеризует игру, включая новые функции, в то время как другие похожи на предыдущие игры Total War, но переработаны. Мы слышим об аванпостах, анимациях, соответствующих изменениях в игровом процессе осады и легитимности, которая позволяет вам претендовать на трон вашей нации.

Разработчики также объясняют механику, которую мы видели в предыдущих видео, компетенции, такие как присутствие, стойкость и пыл. Затем вы можете использовать эти компетенции для получения титулов, дающих положительные эффекты вашим персонажам.

Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года.