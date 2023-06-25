Total War: Rome 2 02.09.2013
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Последнее обновление для Total War: Rome 2 сломало игру в Steam

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butcher69
Новости

В четверг, 22 июня, Total War Rome 2 Emperor Edition внезапно получила свежее обновление. Этот патч должен был улучшить производительность игры Creative Assembly и решить несколько специфических проблем.

Но быстро выяснилось, что это обновление сломало Total War Rome 2. Теперь игру можно запустить только напрямую из папки и через лаунчер Steam стратегия больше не работает. При этом оверлей Steam не работает, как и система достижений. Игроки очень недовольны и некоторые уже откатываются к старой версии.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Как здорово, что на пиратке нет таких проблем.

6
warp 37

Как и автоапдейтов, ачивментов, таймтрекинга и прочего.

0
0ncnjqybr warp 37

Никогда не дрочил на эту ерунду. Отсутствие автообновлений это скорее плюс, учитывая тему, которую мы комментируем.

1
warp 37 0ncnjqybr

Это исключение из правил.

0
0ncnjqybr warp 37

Такое уж исключение?

-1
Arkanist Runolog

А ещё есть множество модов и правок, которые делают игру лучше оффа :D

0
Hexagene

Зачем к старым технологиям допустили современных программистов?

0
kolinmah

Шутка ли, игре уже 10 лет!

1