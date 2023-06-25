Последнее обновление для Total War: Rome 2 сломало игру в Steam

В четверг, 22 июня, Total War Rome 2 Emperor Edition внезапно получила свежее обновление. Этот патч должен был улучшить производительность игры Creative Assembly и решить несколько специфических проблем.
Но быстро выяснилось, что это обновление сломало Total War Rome 2. Теперь игру можно запустить только напрямую из папки и через лаунчер Steam стратегия больше не работает. При этом оверлей Steam не работает, как и система достижений. Игроки очень недовольны и некоторые уже откатываются к старой версии.
Как здорово, что на пиратке нет таких проблем.
Как и автоапдейтов, ачивментов, таймтрекинга и прочего.
Никогда не дрочил на эту ерунду. Отсутствие автообновлений это скорее плюс, учитывая тему, которую мы комментируем.
Это исключение из правил.
Такое уж исключение?
А ещё есть множество модов и правок, которые делают игру лучше оффа :D
Зачем к старым технологиям допустили современных программистов?
Шутка ли, игре уже 10 лет!