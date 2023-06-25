Total War: Rome 2 получила обновление, улучшающее производительность на современных ПК ©

Студия Creative Assembly выпустила новое обновление для Total War: Rome II, вышедшей в 2013 году.

Патч вносит изменения в движок игры, чтобы лучше использовать архитектуру современных ПК и обеспечить более высокую производительность.

В нем также исправле краш игры при запуске на процессорах с более чем 32 логическими процессорами.

В то же время была отключена встроенная в игру система чата, поскольку, по мнению авторов, она устарела. Однако в настоящее время разработчики ищут способы вернуть эту функцию в обновленном виде.

Пока новая система чата не введена, разработчики рекомендуют использовать программы других разработчиков, предоставляющие такую возможность, особенно Discord, где у серии Total War есть официальный канал.

Стоит отметить, что это первое новое обновление для Total War: Rome II за последние пять лет. Однако оно было крайне необходимо, поскольку игра не работала должным образом на последних процессорах Intel.

В прошлом месяце идентичные обновления получили Total War: Shogun 2 и Napoleon: Total War. Месяцем ранее был выпущен первый за много лет патч для Empire: Total War, предлагающий аналогичные улучшения движка, а также удаление встроенной системы чата.



Вышедшей в 2015 году Total War: Attila еще предстоит заплатка, но пока Creative Assembly не сообщила, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Однако трудно представить, что авторы обошли вниманием только этот проект, поэтому мы ожидаем, что и он вскоре получит соответствующий патч.



Напоследок напомню, что Total War: Rome II вышла в сентябре 2013 года. Игра доступна исключительно на ПК. Несмотря на почти десять лет, игра по-прежнему очень популярна - вчера в Steam в самый горячий момент дня в нее одновременно играли 6475 игроков.