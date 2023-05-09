Авторы Total War: Warhammer 3 поделились дорожной картой обновлений - новое DLC выйдет летом этого года ©

Наконец-то появилась дорожная карта Total War: Warhammer 3, в которой подробно описывается контент, который Creative Assembly планирует выпустить для игры в ближайшие двенадцать месяцев.

Shadows of Change, выход которого запланирован на лето 2023 года вместе с обновлением 4.0, посвящен Тзинчу, Катаю и Кислеву. Он содержит три новых легендарных лорда, двух новых легендарных героев (один из которых будет бесплатным), тонны дополнительных юнитов и многое другое. Кроме того, в патче представлены достижения Бессмертной империи, улучшения битвы за поселения и обновления ИИ.

Thrones of Decay - второе расширение в дорожной карте, запланированное на зиму 2023 года. Оно будет посвящено Нурглу, Империи и Гномам, каждый из которых, похоже, получит еще одного Легендарного лорда, новых юнитов и другие вещи. Также появятся два Легендарных героя, один из которых снова будет бесплатным. Обновление 5.0, которое появится вместе с этим DLC, принесет в игру Корону Немезиды, новый легендарный артефакт, похожий на Меч Кейна.

Последнее раскрытое расширение пока не имеет названия или подробного содержания, хотя фоновый рисунок определенно намекает на то, что оно связано со Слаанешем. Предполагается, что оно выйдет весной 2024 года и будет следовать тем же общим принципам, что и два других дополнения, сосредоточившись на трех расах.

Обновление 3.1 стоит первым на повестке дня, оно появится в конце мая 2023 года с еще одним бесплатным Легендарным героем, гномами Хаоса в качестве кризиса в конце игры и семью бесплатными полками.