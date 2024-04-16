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Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Фэнтези
8.5 659 оценок

Дополнение The Thrones of Decay для Total War: Warhammer 3 выйдет в конце апреля

monk70
Новости

SEGA Europe Limited и The Creative Assembly Limited объявили дату выхода нового DLC для Total War: Warhammer 3 под названием Thrones of Decay, которое появится 30 апреля. Команда разработчиков пользуется возможностью, чтобы поделиться публикацией в блоге об Элспет фон Дракен и Империи. Thrones of Decay — это новый контент в огромной трилогии Total War: Warhammer, в которой представлено не менее 96 игровых легендарных лордов в масштабном игровом режиме Immortal Empires. В программе также множество новых игровых механик и юнитов, а также другие сюрпризы.

Платный контент Thrones of Decay — это парад ирокезских кубков, слизистых личинок и блестящих боевых машин, которые пополняют ряды Империи, гномов и Нургла. Одновременно развертывается бесплатное обновление, предназначенное для всех игроков: оно предлагает нового Легендарного Лорда, механику кампании «Корона Немезиды» и обновления рас.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Talendor3

вроде же писали что все дополнение бесплатным будет, типо уже только часть?

0
Bugai90

какой, все платно, толька пак героев бесп.

0
jax baron

ты чё курил то? а на чё они жить то будут?

-1
Talendor3 Bugai90

а, и правда

0
Гейские врата 3 шлак

все бесплатно, просто ставь анлокер и все.

1