Дополнение The Thrones of Decay для Total War: Warhammer 3 выйдет в конце апреля

SEGA Europe Limited и The Creative Assembly Limited объявили дату выхода нового DLC для Total War: Warhammer 3 под названием Thrones of Decay, которое появится 30 апреля. Команда разработчиков пользуется возможностью, чтобы поделиться публикацией в блоге об Элспет фон Дракен и Империи. Thrones of Decay — это новый контент в огромной трилогии Total War: Warhammer, в которой представлено не менее 96 игровых легендарных лордов в масштабном игровом режиме Immortal Empires. В программе также множество новых игровых механик и юнитов, а также другие сюрпризы.

Платный контент Thrones of Decay — это парад ирокезских кубков, слизистых личинок и блестящих боевых машин, которые пополняют ряды Империи, гномов и Нургла. Одновременно развертывается бесплатное обновление, предназначенное для всех игроков: оно предлагает нового Легендарного Лорда, механику кампании «Корона Немезиды» и обновления рас.