Огромное DLC для Total War Warhammer 3 выйдет с бесплатным контентом для всех обладателей игры

В последнее время Total War Warhammer 3 подвергалась немалому количеству критики со стороны игроков, особенно из-за DLC Shadows of Change, которое, несмотря на повышенную цену, было признано скудным на новые материалы. В последнее время отзывы о TWW3 в Steam снизились до "смешанных", но Creative Assembly стремится исправить ситуацию и представляет гигантское DLC Total War Warhammer 3 Thrones of Decay, которое появится вместе с рядом новых обновлений, бесплатных для всех владельцев базовой игры.
Thrones of Decay представляет новых лордов, юнитов, особенности кампании и большой патч, который обеспечит бесплатными дополнениями каждого владельца Total War Warhammer 3, независимо от того, приобрели они DLC или нет.
Первая - Эльспет фон Дракен, маг-драконоборец, представляющая Империю. В бою ее дракон делает ее грозным бойцом дальнего боя, который также может использовать магию и выполнять превосходные атаки ближнего боя.
Далее следует Тамурхан, Владыка червей и Воитель Нургла, который поставляется с новыми юнитами, включая легендарного героя Кайзка Оскверненного, героя Колдуна Хаоса Нургла. 5 новых отрядов и 3 знаменитых отряда присоединятся к войску Нургла, в том числе мутировавшие моровые огры и чудовищные жабодраконы. В бою Тамурхан - могучий танк, который после смерти запускает некую плотоядную способность, поглощающую энергию из всех окружающих, чтобы поддерживать его жизнь и сражаться.
Последний - Малакай Макайссон из гномов. Его армии маршируют под гигантским дирижаблем, который можно модернизировать на лету, чтобы дать новые способности и возможности каждому юниту в радиусе его действия. Сам Малакай - лорд с дальнобойной поддержкой, и он представляет новых юнитов, включая Гарагрима Железного Кулака, легендарного героя..
Хотя точной даты выхода Thrones of Decay пока нет, DLC появится вместе с патчем 5.0 для Total War Warhammer 3, который предоставит множество бесплатных дополнений каждому владельцу базовой игры. Помимо исправления ошибок и улучшения качества жизни, игроков TWW3 ожидает новый таинственный легендарный лорд, новый герой-юнит, новая функция кампании под названием Nemesis Crown, а также переработка кампаний за Империю, Гномов и Нургл.
Огромное DLC
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добавили 3 героев и несколько видов войск