В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. До 21 августа пользователи могут забрать кооперативную игру Totally Reliable Delivery Service.

Totally Reliable Delivery Service, релиз которой состоялся в 2020-м, предлагает хаотичный многопользовательский геймплей: участники вместе доставляют посылки, используя самые разные — и порой нелепые — способы.

Бесплатные раздачи в EGS проходят регулярно. Неделей ранее можно было забрать 112 Operator и Road Redemption, а уже с 21 августа стартует новая акция — на этот раз в ней будут участвовать Kamaeru: A Frog Refuge и Strange Horticulture.