Анонсирована игра Tower Forge: Dark Defense в жанре roguelite RTS для ПК ©

Cassagi объявила о своей новой игре Tower Forge: Dark Defense, которая выйдет на ПК с Windows в Steam во втором квартале 2024 года. Студия поделилась захватывающим новым трейлером, чтобы отпраздновать эту новость.

Tower Forge: Dark Defense — эпическая средневековая игра в жанре «защита башни» в сеттинге темного фэнтези для ПК, предлагающая высококачественную графику и глубокую игровую механику. Вы будете заняты десятки часов, испытывая острые ощущения на поле боя и удовлетворение от стратегической победы.

Уникальная система создания башен в игре предлагает новую и захватывающую задачу с каждым прохождением, предлагая ценность повторного прохождения, которую оценят энтузиасты стратегии и тактики. Собирайте редкие ресурсы в ходе игрового процесса, чтобы создавать собственные уникальные башни с особыми способностями, которые соответствуют вашему стилю игры.

У вас есть 10 ходов, чтобы завершить военную кампанию. Выбирайте свой путь с умом, поскольку у каждого есть свои препятствия, проблемы и награды. Неудача может быть фатальной! Судьба всего королевства в ваших руках. Подберите свою колоду башен так, чтобы она идеально соответствовала выбранному пути, используйте синергию ландшафта и башен для достижения цели — уничтожения испорченных врагов.

Вы можете использовать местность в своих интересах, превращая даже самых сильных противников в тактическое преимущество. Однако будьте осторожны — карта расширяется, предоставляя вам новые основания для защиты! Стройте свои оборонительные сооружения высоко на холмах, чтобы расширить их радиус действия, используйте узкие места или замедляющие эффекты рек.