7 минут геймплея Towerborne - кооперативного приключения от создателей The Banner Saga

Приключенческая игра от студии Stoic, создателей знаменитой трилогии The Banner Saga. Вы попадаете в мир, где человечество на грани вымирания, а единственным убежищем является Колокольня — огромная башня, окружённая руинами Города Чисел и полчищами чудовищ. Вы — эйс, воскрешённый дух, который обладает навыками и решимостью защищать жителей Колокольни. Вам предстоит сражаться с врагами, исследовать дикие земли и раскрывать тайны этого мира.

В Towerborne вы можете настраивать своего эйса, выбирая его внешний вид, оружие и экипировку. Вы также имеете возможность призывать духов-Умбра, которые будут помогать вам в бою, давая новые способности и усиления. После каждой вылазки вы можете вернуться в Колокольню, чтобы починить снаряжение и пообщаться с другими персонажами.