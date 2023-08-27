7 минут геймплея Towerborne - кооперативного приключения от создателей The Banner Saga

Towerborne вернулась на Gamescom 2023 с 7-минутным геймплейным роликом, который позволит нам больше узнать об этой игре от Stoic Studios, создателей The Banner Saga.
В видеоролике с Gamescom 2023 показаны некоторые этапы геймплея, демонстрирующие достаточно экшенную боевую систему и динамику кооперативного мультиплеера. Towerborne - это кооперативный экшен для четырех игроков, в который можно играть и локально.
Можно будет исследовать карту мира, разделенную на квадраты, и вступать в сражения, за которые мы получаем ресурсы и новые предметы для улучшения себя. В качестве базы для пополнения энергии игрок использует башню.