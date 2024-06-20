Авторы Towerborne подтвердили планы по запуску в 2024 году

На фоне всех игр, представленных на Xbox Games Showcase в начале этого месяца, было заметно отсутствие Towerborne от Stoic Studio. К счастью, разработчик подтвердил, что запуск состоится до конца этого года, а директор игры Дэниел Макларен представил новые подробности о первой большой зоне The Belfry.

Это место, где вы будете проходить сюжет, улучшать снаряжение, выполнять квесты и взаимодействовать с другими игроками. Среди важных зон - здание совета, где вы будете брать квесты, отчитываться о своих успехах и т.д. В штаб-квартире есть несколько "ключевых квестов", которые "открывают новые тайны мира".

В кузнице, как и ожидалось, можно улучшить оружие и снаряжение, а в тренировочном зале - испытать различные виды оружия против нескольких врагов. Как и The Facewright, это идеальное место для того, чтобы в любой момент изменить свой облик без дополнительных затрат. И наконец, есть Overlook, где вы можете посмотреть на мир.

Хотя более подробная информация появится позже, это будет первая зона, доступная на старте. "Со временем мы продолжим расширять пространство, и, кто знает, какие маленькие тайны вы сможете открыть для себя в будущем!".

Stoic ранее подтвердила сезонную модель для пострелизных обновлений, но какой контент можно ожидать, пока неизвестно. Она обсуждала возможность добавления в окружение новых боссов, биомов, режимов и так далее.

Towerborne выйдет на Xbox Series X/S и PC.